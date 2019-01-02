【策掂】 UA13_低收入在職家庭醫療券

「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是大專組別 UA13的政策倡議短片摘要：

「低收入在職家庭醫療劵」旨在鼓勵部份潛在醫療對象由「公營體系」轉移至「私營體系」，以解決現時公營醫療系統所面臨的負荷情況。（資料圖片）

我們團隊於是次政策研究比賽中倡議「低收入在職家庭醫療劵」政策，旨在鼓勵部份潛在醫療對象由「公營體系」轉移至「私營體系」，以解決現時公營醫療系統所面臨的負荷情況。同時，本政策主要受益對象為「低收入在職家庭人士」，即被社會冠以「N無人士」之稱的對象群，以達至「補漏拾遺」的目標。



所謂「低收入在職家庭醫療劵」，即以「長者醫療劵」為藍本，並加以改良及延伸至「低收入在職家庭人士」。所有合乎資格的家庭單位（除去６５歲或以上長者）可按家庭成員數目原則，每年申領一千元作醫療援助金。該政策計劃以「累積模式」運作，鼓勵理性運用資金，減低濫用情況發生。而各家庭單位亦可按實際使用需要，自由分配所獲金額於所申報的各家庭成員。而申請方式將連同目前「低收入家庭津貼申請表」一同批核，期盼能減低行政成本及使用者所輪候的時間。同時，款項將以電子記錄付款形式進行，受惠者可於本港各公私營醫療﹑康健中心或地區家庭醫學中心使用服務。



在宣傳方面，主要透過地區組織，政府及各公私營醫療機構合作。在政府方面，可透過各主要公營媒體作宣傳，向合資格受惠者提供政策的基本內容與申請方法等。而地區組織及公私營醫療機構，亦可向潛在對象提供政策信息及諮詢渠道，以此達到相輔相成的效果。藉著宣傳，希望令更加多符合資格的受惠者能夠接觸到此政策資訊，並申請計劃以減少他們的醫療負擔。最終，能將本團隊所倡議的政策與背後理念實踐。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）