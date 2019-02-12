【策掂】SB07_借助賣地條約和綠電推動可再生能源的持續發展

「香港01會員最喜愛政策大獎」正式開始投票﹗「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是中學組別SB07的政策倡議短片摘要：

參賽學校：民生書院

香港，作為國際大都會，在可再生能源的發展已經落後於其他競爭對手。根據中電資料，香港目前的可再生能源供電量只佔總供電量的不足百分之一。去年，政府與兩電推出了上網電價計劃，而我們建議政府優化及擴展此計劃，令市民可以享用可再生能源，提高這些能源的供電佔比。

我們制定的發展計劃涵蓋短、中、長期三部分。

短期計劃

為了平衡成本，上網電價計劃應修改，可再生能源發電量至少達到每月耗電量百分之二十的新樓宇方可參與上網電價計劃。 政府應作為先導者，在未來新落成的政府大廈與公屋安裝可再生能源發電設備，然後在出售的住宅及商業用地地皮的賣地條款中加入必須安裝上述設備的規定，而以上提及的新樓宇的可再生能源發電量都必須至少達到其每月耗電量的百分之十。

中期計劃

政府聯同兩電評估所有近二十年內落成的政府大廈和公屋，並在合資格的大廈安裝可再生能源發電設備。

長期計劃

政府可以聯同兩電資助近年落成及曾進行翻新的私人樓宇，在承重力、天台空間等方面進行評估，並鼓勵合資格的大廈業主安裝可再生能源發電設備。安裝了這些設備的現有私人大廈業主可以從上網電價計劃中得益，並大概在5年內回本。

（資料圖片）

綠電

綠電是指由可再生能源產生的電力。中電 於近日推出「可再生能源證書」。而這是本港首次推行購買綠電計劃，意義尤為重大。所以我地建議政府容許市民自由選擇採購綠電。而綠電的價格亦會比非綠電昂貴。故此，我們希望政府可推動購置綠電計劃，以彌補部份補貼上網電價計劃的開支。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

「香港01會員最喜愛政策大獎」中學組

投票日期：2月14日00:00至2月20日23:59

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