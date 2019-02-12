【策掂】SA10_通識的新生

「香港01會員最喜愛政策大獎」正式開始投票﹗「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是中學組別 SA10的政策倡議短片摘要：

參賽學校：樂善堂梁銶琚書院

通識科自2012年開始成為新高中課程的主修科之一，推行至今已達六年。不管是學生、老師、家長或是坊間，都認為通識科現時存在一些問題；但無可否認的是，通識科的確具有其獨特的學術地位，不應輕易「殺科」。

社會上圍繞通識科的爭議，主要是有人認為通識科內容政治化，其批評性的教學模式使近年中學生變得激進；有趣的是，作為通識科學習者，我們反而持相反意見，認為其思考模式讓我們變得更理性，更不會隨意批判。通識科教授我們多角度思考和分析問題的能力，故此在現今愈益政治化的社會氛圍下，通識科更顯其存在的必要性。

(資料圖片)

此外，現時亦有不少老師和學生提出通識科課程量太多，課程內容太廣，令學生難以掌握各個概念的關係，也欠缺足夠時間深入認識六個單元，實屬可惜。有見及此，我們提出第一個政策建議，就是把《個人成長與人際關係》、《公共衛生》和《能源科技與環境》這三個單元以議題的方式濃縮至《今日香港》、《現代中國》和《全球化》當中；同時我們也建議透過議題學習，讓學生更易掌握關鍵概念，有助我們應付公開試。

我們提出第二個政策建議是在公開試增設多項選擇題，以盡力回應部份人士對現存的評改方式可能欠標準化的誤解及疑慮。此外，我們認為增加多項選擇題也同時鼓勵能力稍遜的學生更多關注中、港及環球的社會事務，減輕他們的考試壓力。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

「香港01會員最喜愛政策大獎」中學組

投票日期：2月14日00:00至2月20日23:59

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