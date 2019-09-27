區選有冇常識問答比賽｜是時候了解自己社區　答問題拎01積分！

2019區議會選舉將會喺11月24號投票，你又對你住緊嗰區有幾熟悉？玩《區選有冇常識問答比賽》，答問題、拎積分！逢星期五，每星期三區，答中4題或以上就可以拎400分，快啲Click入嚟考下自己啦﹗

2019年區議會選舉仲有唔夠兩個月就舉行，是時候了解自己社區喇！究竟你對香港18區同區議會事務有幾熟悉？香港01由即日起，逢星期五都會推出《區選有冇常識問答比賽》，考一考大家。頭六星期，每星期有三區、每區包含五條問題，大家只要單次答中4題或以上，就可以拎到400「01積分」，其後亦會有更多區議會知識有獎遊戲等住你。而除參與遊戲外，記住上埋「香港01區選專頁」，關心自己區，了解區議會喇！

>>>第一波！區選有冇常識問答比賽 — 中西區篇<<<

>>>第一波！區選有冇常識問答比賽 — 九龍城篇<<<

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《區選有冇常識問答比賽》簡介：

每名已登記同綁定手機號碼嘅01會員，可於指定時間內進入《區選有冇常識問答比賽》頁面，活動由即日起至11月24日完結，逢星期五發放新一輪題目。

活動期內，會員只需於單區份問答遊戲中答對4條題目或以上，即獲「01積分」400分 (名額有限，先到先得)；每個會員帳戶參加次數不限，惟每個會員帳戶於活動期只可享此積分派發1次，包括但不限於同一活動內之其他區份的問答遊戲，最高可獲之「01積分」為400分，有關積分將於參加活動後1個工作天內自動存至參加會員帳戶內，「01積分」使用受有關條款及細則約束，請參閲https://www.hk01.com/terms。如就使用「01積分」有任何爭議，香港01保留最終決定權。每星期積分先到先得，送完即止。



(以上內容為《區選有冇常識問答比賽》活動條款及細則節錄，詳情請瀏覽活動頁面內的活動條款及細則)