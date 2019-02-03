【喜愛夜蒲】不要輕易標籤夜場女子　背後辛酸誰能知？

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每每在慈善活動中，總常聽到「施比受更有福」。可是，誰是施？誰是受？

無論是負責「鈴蘭計劃」的香港明愛青少年及社區服務註冊社工陳俏鳳（Ada）和馮穎茵（Winnie），抑或策劃「夜場，從她的視角」展覽的社區文化發展中心節目統籌劉南茜（Nanxi），都在推展這項目期間，在各自的崗位確切體驗到生命影響生命的力量。

或者，可會是你先令自己變好，世界就才變得更好？

油麻地開有不少夜總會。（作者提供）

是誰標籤夜場女子？

在禁毒基金支持下，香港明愛推出為期 3 年的「鈴蘭計劃」（Project L），以濫藥及在夜場工作的女性為服務對象。Ada早於計劃開展前，已負責為夜場工作的女性濫藥者提供外展服務，個別個案甚至讓她有「共歷生死」的感受。「聽過其中一位提及年幼的遭遇、所歷的創傷，以至在夜場的經歷，都深知她能走到今天，是盡了最大的努力；換作是自己，未必能熬得過。」

她說提及「夜場女性」，大家自有既定的視角：「認為她們都是因為貪錢，濫藥是『自己攞嚟』之類。」跑在前線，跟她們有實在的接觸，Ada只盼望大眾不要妄下判斷：「她們背後發生的故事，大家可有細心聆聽過？她們濫藥，原因又是否這麼表面？」

陳俏鳳 (左一) 走在前線接觸過不少夜場女子的個案，她期盼大家拿走標籤。旁為劉南茜、馮穎茵。（作者提供）

為甚麼這份工作不能見光？

要改變任何事，從來都困難。本身亦是表達藝術治療師的Winnie ，想的不是那種「救她出火坑」的情節，而只是想讓「聽不到的聲音」給「聽見」。她說夜場工作的女性，有的不想讓人看見她們到「那處」上班，「試過有一位（個案）下班後，叫我和另一位社工扮作是她同事，陪她去朗豪坊等她男朋友，因為她跟男朋友說自己是在酒吧工作。」

大約一年前，Winnie建議把藝術帶進夜場，看似風馬牛不相及。然後，社工團隊每月約四次到夜場外展工作，她亦跟隨到場：「每次只得 3、5 分鐘，不會是一起做一件大作品甚麼，亦不可能是一班人去參與一件創作。」她就帶着一塊陶泥，讓她們握着，然後問她們自己最想把握甚麼？「第一句多數都會答『錢』，但再問下去，她們會答希望改善家人生活，也有次有一位說：『希望替小朋友買尿片時不用望價錢』」。想深一層，你工作不是為錢嗎？你不也希望改善家人生活嗎？你跟她們，有甚麼分別呢？

這三張圓檯呈現的夜場的實況。（作者提供）

Winnie說，走進夜場，和同事都不希望以「姑娘、護士」的姿態出現，而是想透過讓她們參與藝術創作（engagement），讓她們相互連繫，「有一個空間讓她們認識自己，為意自己的需要；那些需要是可能是自己忽略的情緒和經歷。」

因為世俗的目光，連她們也錯以為自己只為錢，以為即使在夜場被「揩油」也是「食得鹹魚抵得喝」，她們也聽慣了那句「係咁㗎喇」。「她們有的是為了家人，有的是為了夢想，但她們都不敢說不出來。」

在「夜場，從她的視角」展覽中，你可以細意了解一下她們想把握的是什麼。（作者提供）

她們最想把握自己的決定

一直，社會的視角把她們邊緣化了。香港明愛就希望藉着「夜場，從她的視角」展覽，呈現她們的視角。負責策展的Nanxi ，也是在展覽前1個月才第一次接觸夜場。「最初也有點不知所措，尤其藝術總給人有距離的感覺。」展覽在位於油麻地上海街的碧波押舉行，與不少夜場為鄰，而社區文化發展中心（CCDC）成立以來，正是要透過不同形式的文化藝術活動，與社區建立關係。

展覽場地的其中一幅牆，展出超過30塊手握泥，不同的形態承載了她們的温度，也寫滿她們的故事。另一幅牆是多幅較大型的Body Map。那是Winnie為她們安排表達藝術治療工作坊時，讓她們說出心中的傷痛經歷，又或是透過肢體專注訓練，引導她們在紙上找尋一個姿勢代表其夜場的回憶，再由治療師繪出外形線條。此外，還有多個呈現她們工作環境的大小擺設。

藝術不需要很偉大

Winnie期盼市民不要以獵奇心態來看這個展覽，「最初落區，要走進夜場，都覺得很迷惘；說到跟她們談藝術，更加難以想像。」過程中，她看見她們為生命的努力，很是感動，「由最初那種『藝術關我甚麼事』，到自己放慢步伐，一步一步嘗試，由要她們5分鐘手握泥都會抗拒，到後來她們自願參加工作坊；由她們不願意開聲說話，到她們清楚自己喜歡紫色。」

她也體會到藝術不需要很偉大，「逐少逐少，建立關係，讓她們看到自己的需要，小如說自己喜歡紫色的種種，都令自己每次說起，都有雞皮疙瘩的感動。」Winnie說起亦一時感觸起來，那期間寸進的困難，實在不難想像。「籌辦這個展覽也是一個過程，那種empowerment（賦予的力量）是不用推她們出來的；只要讓她們安全、自在去表達自己，讓她們感受到尊重、認同，她們就會自己走出來，那是更重要的。」

作為外展社工，Ada更是百感交集。「生命是可以互相影響的，她們跟我說幸好有我們，其實也因為她們為生命那麼努力，才能支持我們繼續這工作。」她形容，展覽是『鈴蘭計劃』的小總結，也是生命影響生命的些微成果。

因為她們為生命那麼努力，才能支持我們繼續這工作。（作者提供）

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「香港還有夜總會？夜場女子就自甘墮落？」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

撰文：陳零

曾任《香港經濟日報》記者，現為新媒體《一點》作者。

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