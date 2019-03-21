【充權教煮】傳授一道家鄉菜　印裔媽媽尋回自己　蛻變文化大使

一日三餐，匆匆果腹，祭五藏廟。媽媽作為一家之廚，有否想過能在碗碟與家務間，結識到不同種族的朋友？在香港，當8%的少數族裔媽媽遇上92%的華裔媽媽，合力譜寫一本跨文化食譜。這部獨門食譜，不止盛載一段段美好回憶，也是一道讓婦女尋回自己的充權盛宴。 今天（21日）是傳統24節氣的春分，正值印度相似的顏色節（Holi festival），當地人會大灑顏色粉迎接晝夜均分的一天。居港12年的印度裔婦女Simita，就以一道合時印度小菜Pakora，帶領我們走進舌尖上的跨文化盛宴。 攝影：鄧倩螢

時值春分，也是印度的Holi festival。Simita介紹就以一道合時印度小菜Pakora。

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「媽媽」變生活主軸 「自己」成配角

12年前，Simita丈夫來港從事貿易工作，Simita帶同女兒隨丈夫來港定居。多年來，Simita先後在本地學校及教育中心教英文及創意寫作。她像香港大部分在職婦女一樣，埋首於平衡家庭與工作之間，「媽媽」的身份，成了她生活的主軸，但自己卻漸成為生活的配角。

直至某次，Simita參加了中文大學的Iconic mum的跨文化計劃。多國媽媽放下家庭與家務種種日常生活藩籬，聚首一起做瑜珈、上音樂課、上烹飪課，甚至走入不同社區與街坊接觸。媽媽不僅開始找回曾經放下的自己，亦在過程中遇上不同種族的媽媽。

印度裔媽媽Simita，12年前帶同女兒隨丈夫來港定居。

「Iconic 媽媽計劃」是香港中文大學多文化行動計劃（Multiculturalism In Action，下稱MIA）2017年的培訓活動。MIA自2013年起舉辦多個印度、尼泊爾、巴基斯坦等文化工作坊，至今培訓了超過70名文化導師。計劃目的是希望香港不同族群成為夥伴，互相充權，成為一個可持續的跨文化教育計劃。

多國媽媽差異中見相同

Simita指，不同種族媽媽在香港的處境都是出奇相似。「照顧家人，照顧孩子，而我們大部分也在工作。」這批媽媽文化背景各異，卻散落在香港不同角落，默默為平衡家庭與工作而犧牲。她說，縱使大家文化不同，但神奇的是，媽媽們深層的感覺、情緒、想法也是出奇地相近：尊重文化核心，愛護家人與食物，「我們雖然（種族）不同，我們卻有很多地方很相似」。

融入本地文化 讓家鄉美食變奏

30位女性來自不同文化背景，後來更一起寫下自己食譜，集結成書《ICONIC媽媽廚房：跨文化香港滋味》。印度、尼泊爾、巴基斯坦、日本、中國、香港⋯⋯印度代表Simita拿出祖母最擅長的印度甜點米布甸食譜，記下童年女孩圍在祖母和媽媽身邊的回憶。她又修改另一家鄉食譜，煮出異國媽媽落戶香港後，融入本地春卷的美食變奏－－青荳春卷。媽媽們拿著食譜交流，在香港訴說自己族群的故事。文化交流不必依仗大人物身上，日常生活上的一點細節，小如一個印度媽媽在華裔媽媽身上學懂如何用木筷子試油溫，足以讓媽媽成為民間跨文化大使，擴闊一個城市的內涵。

Simita笑言，是從華裔朋友身上學懂如何用木筷子試油溫。

Simita：「我看到她們很快樂，我也很快樂」

一年計劃完結後，Simita仍繼續拿著自己的食譜走入社區。去年，她與另一名巴基斯坦媽媽到老人院，教本地長者煮家鄉菜。那天，她教華裔婆婆煮印度沙律，她說，看著婆婆笑著壓碎吞拿魚弄沙律，她覺得很快樂，「我看到她們很快樂，我也很快樂」。

Simita記述那天，到老人中心教華裔婆婆煮印度沙律，她說，看著婆婆笑著壓碎吞拿魚弄沙律，她覺得很快樂。

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「她們從基層層面分享文化」

「你在家會發生甚麼事？你只是照顧自己人，你孩子、你丈夫、你家人，是非常有限，但這裡你是和整個社群一起參與。」Simita說，同時你是和許多不同的人交流我不認識他，他們也不認識我，但卻有一個連繫。成為媽媽以後，女人成為「太太」與「媽媽」，但婦女不一定只限於家庭，在社區亦能有一席位。她認為，這些媽媽是真正的文化大使，「她們從基層層面分享文化」。

香港中文大學人類學系副教授譚少薇（右）指，社會傾向貶低媽媽的貢獻。

學者：亞洲文化訓練女性成犧牲者

香港中文大學人類學系副教授譚少薇指，亞洲文化往往自小把女性訓練成為願意犧牲自己，成就他人的角色。「先要作為一個女，再成為妻子，然後作為媽媽，社會角色要求唔好將自己放在前面，做女時先成就家人兄弟，婚後輔助丈夫」。

譚少薇希望計劃可以重提女性原有價值、尊嚴，讓媽媽意識到自己也是個很有價值的人。

不應因成為「媽媽」放棄興趣

她認為，婦女因家庭責任甚至家務責任，放棄自己原先理想、事業十分可惜。不少媽媽曾夢想成為舞蹈家、畫家、老師，「有好多嘢想做，但成長過程中因為其他家庭、家務責任而放棄了」。她認為，這不只是權利問題，若婦女不投入主流社會，亦是整個社會進步過程中的損失。她以音樂工作坊為例，多國媽媽們一起創作了一首歌，大家開始意識不應因為成為「媽媽」而放棄自己的興趣。她希望計劃可以重提女性原有價值、尊嚴，讓媽媽意識到自己也是個很有價值的人。

衝破歧視：社會變革從媽媽做起

譚少薇指，媽媽在認識不同文化後，會更希望認識不同文化的朋友。「香港有8％是少數族裔，理論上是不會見不到。」她指，在公共屋邨、私人屋苑內，港人都與不同少數族裔做鄰居，但往往不懂如何溝通，或礙於誤解、或隨傳媒報道而來的誤解而卻步。她希望透過跨文化工作坊，讓不同族裔的媽媽互相理解，打破歧視，「呢個社會變革慢慢由日常生活而來，而且是由婦女開始來，亦是基層婦女日常生活上改變社會」。