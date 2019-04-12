【城街．招牌】消失中的香港夜景？你不知道的霓虹招牌文化

一款招牌，背後反映一些社會文化和經濟模式。香港霓虹招牌背後又象徵了怎樣的文化呢？

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香港招牌除了有霓虹燈，還有其他材質：水磨石、油漆、水泥、木、膠片、帆布和現代最常用的LED燈。

霓虹攝影師Greg Girard：「那些新的LED燈招牌看起來劣質而且沒有藝術感，在我長大的城市──加拿大的溫哥華，霓虹招牌曾經是城市景觀的一部分，但在70年代，霓虹燈於意圖更新和改善城市環境的嘗試中被禁止。它們都被認定是烏煙瘴氣的，俗艷的，與現代城市格格不入的。似乎每個城市都會經歷一段時期，因官僚被誤導錯判而摧毀那些正正令一個城市獨一無二的東西。」

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現在這一代，互聯網、社交平台令廣告的方式大為轉變，大眾低頭看手機，多於抬頭看街上招牌。招牌行業的式微，也反映了現代的生活方式和文化轉變。

為何香港招牌難以保育？

招牌的消失，相信是自從多宗舊招牌墮下傷人的事件開始。自2010年起，政府便下令清拆有潛在危險的招牌。拆除招牌的費用可能只需要幾萬，但保留、改裝的成本卻以數十倍計。如果沒有政府資助，商舖、業主很自然會選擇前者。

招牌雖有保育價值，但難以爭取原地保留。拆下來的招牌，因其體積之大，也無法一一收進博物館，最終大部份招牌也只能運到堆填區。

西環森美餐廳門前的巨型安格斯牛霓虹招牌，於2015年遭拆卸，現在M+博物館作藏品。（「M+收藏霓虹」影片截圖）

正在消失的香港夜景

隨著政府帶頭清拆招牌，加上現代商舖多在網上宣傳，會投資製作招牌的商店實在少之有少。在以後的香港，相信招牌只會有減無增。當有一天，我們需要進博物館才能看到招牌，霓虹夜景變為香港的「歷史」，變為我們給子子孫孫說的一段「舊故事」。我們失去的，不只是招牌，不只是夜景，更是背後的本土獨有文化。

作為一名攝影愛好者，欣賞香港的招牌，本來只是出於藝術上的角度。而這次看了「街招」的展覽介紹，認識到招牌的意義不只如此。街道安全和文化保育的平衡，有賴政府部門和大眾的努力，但願招牌文化能在本土繼續維持下去。

畢竟，拆了香港的「招牌」，就如拆了香港的招牌。

相關資訊﹕ 「城街．招牌」展覽 展覽地點：香港北角油街12號（港鐵炮台山站A出口）「油街實現」藝術空間 展期：2019年2月24日至5月10日 開放時間：星期一下午2時至晚上8時、星期二至日上午10時至晚上8時 免費入場

內容提供：LittleEggplanet 茄雲遊攝世界

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「城街·招牌展覽：正在消失的香港夜景？關於霓虹招牌文化，你不知道的事（下）」​】

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