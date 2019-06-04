【六四三十】婚禮翌日軍隊鎮壓　大時代記者埋首拍紀錄片守護記憶

「我哋呢一代人，僅僅只係做一啲好少好少嘅嘢，就係將記憶留落嚟。」香港人健忘，為將「不應被遺忘」的記憶留下，資深傳媒人羅恩惠過去三十多年化身一個紀錄者，打一場「記憶與遺忘的戰爭」，以紀錄片的方式將歷史記下，「六四事件」亦是她的題材之一，因「六四」對她而言是一件很「埋身」的事，而她那舉辦於「六四」前夕的婚禮，更令「六四」成為人生中不可磨滅的記憶。三十年來採訪過不少八九民運的經歷者，令她噓唏的是，受訪者從年輕到白髮蒼蒼，到帶著歷史真相長眠黃土，但平返六四卻無寸進。

「六四事件」成為不少傳媒人不能磨滅的記憶。(冼偉強提供圖片)

嗰個年代大家都係採訪嘅人，啲好朋友上去採訪，啲子彈係頭頂過，嗰啲事係咁埋身嘅，嗰件事(六四)就已經唔係覺得自己係一個外人。 資深傳媒人羅恩惠

《流浪的孩子》放映會

5月30日下午4時許，一身黑色打扮的羅恩惠，駕駛車抵達中大康本國際學術園，拿起背囊往6號演講廳走去，邊走邊向記者透露，現時要找場地播「六四」事件紀錄片不容易，場地負責人要承受很大壓力。踏進演講廳，羅恩惠便開始張羅「六四」紀錄片《流浪的孩子》的試播，聲音、畫面、燈光等都不容忽視，確保晚上的放映會能順利完成。那晚，放映會很成功，演講廳坐滿了觀眾，紀錄片中一幕幕播放血洗天安門廣場的影像，教人不敢忘記。放映會後，很多人向羅恩惠道謝，感謝她拍了《消失的檔案》、《流浪的孩子》等紀錄片，羅恩惠耐心地聆聽他們的話，親切的笑容掩蓋了疲憊。誰會知道這是她在「六四」二十周年後，再一次觸碰「六四」議題。

《流浪的孩子》放映會很成功，演講廳坐滿了觀眾。（彭愷欣攝）

羅恩惠早在「六四」二十周年時，為發起「我要回家」運動的朱耀明牧師，採訪了九位身在海外的流亡者，拍成《流浪的孩子》這部「六四」紀錄片，講述了海外流亡者有家歸不得的故事。一個香港傳媒人，四處奔波，接觸流亡的民運人士，為的只是把記憶留下。記憶對她而言是什麼？「記憶係當嗰件事有咁痛嘅時候呢，你見住啲人咁樣死，你見住啲人家破人亡，就冇辦法唔嘗試做一啲嘢。」

為六四專題採訪 一度欲放棄交碩士畢業論文

羅恩惠做過很多「六四」相關的專題，1993年做流亡者高爾泰的專訪、五周年參與亞視六四紀錄片「歷史的空白」報導；「六四」十五年時，羅恩惠正在讀碩士課程，那個學期要交畢業論文，當時她好不容易成功爭取了可在無綫《星期日檔案》拍攝「「六四」」專輯《離家十五年》，既要上學、照顧家庭，又要工作，她一度想放棄交畢業論文，但學費一點也不便宜，「我同我個professor講，竟然係呢間公司可以做(「六四」專題)，我唔交論文，我要去北京、去美國採訪，我放棄啦，我唔畢業。」惟教授覺得太可惜了，幫忙寫信給學系，申請推遲兩個月交論文，羅恩惠才成功交到畢業論文。

六四是一件埋身的事情

是什麼令她放棄畢業也要做「六四」專題報導？對於羅恩惠來說「六四」是很「埋身」的事件，「六四」發生時，她是一名港台新聞部的記者，雖然港台當時不準記者北上，她未能到天安門廣場，只好留港每天報道廣場上的情況，但身邊的行家親身往北京天安門採訪，「嗰個年代大家都係採訪嘅人，好朋友上去採訪，啲子彈係頭頂過，嗰啲事係咁埋身嘅，嗰件事就已經唔係覺得自己係一個外人。」

羅恩惠做過很多「六四」相關的專題。（魯嘉裕攝）

婚宴數小時後 北京開槍鎮壓民眾

行家於廣場上的經歷，讓羅恩惠不敢忘記「六四」，而發生於1989年6月3日的一件人生大事，更令「六四」成為她不可磨滅的記憶。1989年6月3日晚，是羅恩惠與丈夫的婚宴，朱耀明牧師因要做她的證婚人，6月2日從北京返港。當晚擺了四十圍酒，來了不少行家，他們很多曾到過廣場採訪，大家心繫廣場上的學生，「嗰晚完全唔似結婚，個嗰人拎到咪都話「我哋支持北京學生」，完全冇結婚（氣氛）呢樣嘢，每一檯開住收音機，留意廣場情況係點樣。」那晚誰也沒想到數小時後，便開始鎮壓，廣場上血流成河。

克服三十年的心理包袱

羅恩惠稱，婚宴散場後，她回家處理禮物、梳洗完後，打開電視得知開槍了，「覺得係唔係發緊夢？係唔係真嘅呢？一路就通宵開住個電視。」第二天便上街遊行。這段如此大衝擊的記憶，一直深藏在羅恩惠的心中，她一直不願多談，連在兒子面前亦不曾提起，「就係一種咁樣嘅深刻情景，所以咁多年，今年30年，我都係唔願意談，我從來都冇提過呢啲private 嘅事，因為係一個咁大嘅災難入邊，我哋一個人係冇角色嘅，但係我哋可能嘅角色就係，令到記憶唔好將佢輕易遺忘。」事件過去三十年了，羅恩惠今年終於克服心理包袱，與兩名兒子分享往事，並將當年參加大遊行拍的照片給兒子看。

曾排斥六四議題

記憶太過沉重，拍《流浪的孩子》時，聽著一個個年老的天安門母親如「臨死」前的錄音，每個故事都很沉重，令她出現了抑鬱的症狀，情緒陷入低迷，「做完之後好排斥，唔想再做六四，覺得夠啦，採訪咗咁多年家破人亡嘅故。」於是她停止了六四相關的報道，每年只是參加六四集會。

記憶太過沉重，拍完《流浪的孩子》後，羅恩惠一度出現了抑鬱的症狀。（魯嘉裕攝）

六四三十年 羅恩惠感謝朱耀明牧師

惟今年三十年了，羅恩惠稱，當年為她證婚的朱牧師，多次被人問為何當年不在北京，朱牧師只是答「為好朋友主持婚禮」，一直沒有向外界透露是誰的婚禮。羅恩惠覺得，今年是時候要感謝朱牧師多年來的教導，令她成為一個好的人，於是六四三十年，羅恩惠答應了中大舉辦《流浪的孩子》放映會，是十年來再一次參與「六四」議題。加上近年很多「六四」流亡者年事已高，再見已是在葬禮上，羅恩惠稱，年長的「六四」經歷者一個個離去，握在他們手中的歷史碎片也隨之灰飛煙滅，於是她很珍惜與流亡者的見面，「因為我哋不斷送啲人走。」

近年很多「六四」流亡者年事已高，羅恩惠很珍惜與流亡者的見面。（魯嘉裕攝）

「六四」至今三十年，中共仍未就事件道歉，相反用不同的手段試圖將這段歷史抹去，羅恩惠以前於電視台工作時，每年會接觸從內地來的實習同學，實習期正好是六月，然後實習生會躲在播片室，在那裡看關於「六四」的片段。對於成長在「六四」是禁語的國內，看完片段的實習生非常震撼，然後會問她發生這種事情，為什麼他們完全不知道。

內地洗腦教育 將六四歷史抹去

然而，近年少了來自內地年輕人的反思，反而多了很多「憤青」，「我們在海外放映時，有愛國的年輕人踩場，指責我們在醜化中國。」羅恩惠表示，這是教育、維穩下的產物，把整個「六四」的記憶抹去，「咁樣嘅教育系統出嚟嘅學生，我哋仲可以做啲咩？我哋呢一代人，都僅僅只係做一啲好少好少嘅野，就係將記憶留落嚟。」

盡能力記錄事實

羅恩惠稱，當台灣的「228事件」、韓國的「光州事件」等都有進步時，而「六四事件」卻完全無進展，她惟一能做的就是記錄事實，「天安門事件（那些人）死到咁樣，到依家好似係一啲成果都冇，仲好多人講連記住都唔好記住。我哋唔係做社會運動嘅人，只係一個做紀錄嘅人，但好淒涼，因為可以採訪嘅人，一個一個咁走咗，我哋呢一代可以做嘅僅僅只係將記憶留落嚟。」