【周五心意・中秋惜食】買少一個月餅 助基層媽媽子女獲得照顧

日間託兒服務名額不足問題持續多年。儘管去年出生人口數字下降，託兒服務亦未有因此而變得「鬆動」。以香港每年約有五萬多個嬰兒出生計算，現時資助獨立幼兒中心名額只有約747個，供應遠低於相應歲數的逾十五萬人。 日間託兒名額不足，猶以兩歲以下為甚，不少低收入家庭婦女礙於要全職照顧子女，在找到託兒出路前，只能靠一名家庭經濟之柱、賺取萬多元收入「撐起頭家」。有見託兒服務需求殷切，婦女團體香港婦女中心協會於2014開始營運低收入幼兒託管服務，以相對較便宜的價錢提供託兒服務，減輕基層婦女負擔。

香港婦女中心協會為深水埗區內基層婦女提供託兒服務，讓婦女可以安心工作，減低家庭經濟負擔。（龔嘉盛攝）

託兒服務助基層婦女重投工作

老爺試過煮嘢食唔記得熄火，燒爛咗個煲......又試過佢訓緊覺，阿女貪玩爬櫈去攞鉸剪自己剪頭髮...... 梁太

梁太使用中心託兒服務逾兩年，起初擔心女兒適應問題，經常在門外觀看。現看見女兒被照顧得體貼入微，自己亦可以安心工作。（龔嘉盛攝）

梁太與丈夫及老爺同住公屋，4年前誕下女兒後，一家四口僅靠丈夫萬多元收入維生，經濟拮据。女兒出生首年，梁太一家節衣縮食，僅作最低限度消費，根本不會外出用餐。雖則家中有長老助陣，但卻因年事已高，無力照顧幼兒，「老爺都80幾歲，能夠照顧自己已經好感恩。試過唔同嘅驚險情況發生過，其實都唔想老爺咁辛苦，自己凑返就可以照顧個女同老爺。」為此，梁太只好放棄工作，做全職家庭主婦。

梁太試過使用社區保姆，但由於流失率高，每次轉保姆，女兒都需要重新適應。直至認識到香港婦女中心協會的「姿深褓母託兒服務」，梁太才得以安心重返工作崗位，「之前搵社區保姆，但成日轉人，阿女每次都企好耐唔想上去個保姆屋企。好彩我由阿女兩歲開始就帶佢嚟婦女中心，好快熟晒，我見佢嚟親都好開心，3歲開始用託兒服務，可以放下心頭大石去返工。」

熱心保姆用愛去照顧

Angela（左）與阿芝（右）為香港婦女中心協會「姿深褓母託兒服務」的保姆。（龔嘉盛攝） 阿芝與Angela同於兩年前開始加入成為中心保姆，專責為香港婦女中心協會內的低收入家庭婦女提供託兒服務，她們同樣認為託兒服務除了照顧兒童安全及飲食，更需顧及兒童心靈健康。 Angela表示，中心鄰近住宅以公屋為主，大多為基層家庭，父母一般為口奔馳，與子女相處時間很少，部分更因家庭關係複雜，令到子女情緒及行為出現問題，「所以嚟中心做保姆前要上一啲課程，學習點樣照顧小朋友日常生活需要，又要學點樣同佢哋相處，觀察佢哋情緒有冇異常咁。」阿芝補充指，中心保姆會定期開會，分享大家對每個小朋友的觀察，如遇「頑劣孩子」，更會溝通出一套方案統一應對，共同協助小朋友改善。 在託兒過程中，保姆還會協助小朋友完成功課，但Angela強調自己從不會「擦功課」，「要小朋友自己去睇邊到出錯，再由佢自己擦咗重寫，比我迫佢做效果好得多。」阿芝與Angela用心去愛及照顧，不單讓小朋友獲得適切的照顧，更逐漸建立家長對中心託兒服務的信心。

中心會為兒童設定好活動時間表，培養他們自律及建立時間觀念。（龔嘉盛攝）

缺乏資金增加託兒名額

為保障託兒服務質素，香港婦女中心協會總幹事廖佩珊額外聘請社工及活動助理協助，但僅收取每小時$18託兒費用。（龔嘉盛攝）

香港婦女中心協會總幹事廖佩珊直言，深水埗區內婦女在子女出生首兩、三年多數為全職主婦，或只能兼職工作賺取微薄收入，反映對廉價託兒服務需求殷切。根據政府統計數字顯示，每20,000人需要103個3歲以下幼兒使用名額，但現時全港只有 12 間資助獨立幼兒中心提供747個名額，遠遠不及所需。

然而幼兒入讀幼稚園後，由於幼稚園假期多，甚或颱風暴雨都毋須上學，故3歲以上幼兒對託兒服務仍有逼切需要。考慮到此階層家庭的託兒需要，廖額外聘請社工及活動助理協助，但仍僅收取每小時$18託兒費用，期望讓婦女能重投社會工作，「其實入咗幼稚園都有託兒需要，假期多、打風落雨都需要，而託兒係恆常服務，唔可以話無人手同資金而停，好需要大眾支持。」

為增加託兒名額，廖更與鄰近教會聯絡，租用教會空間以提供額外託兒名額。今期「周五心意．中秋惜食」呼籲大家一同參與「食德好」「有營過中秋」惜食約章，將購買月餅作賀禮的預算，用以支援香港婦女中心協會「姿深褓母託兒服務」，讓更多基層婦女可享有$18一小時的託兒服務，重投社會工作，在改善家庭經濟狀況之餘，亦能貢獻社會。

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