【周五心意】反覆實踐培訓　智障人士變「顧家暖男」

70年代有關智障人士的訓練及支援並不普及，智障人士照顧者在面對困難時亦只能「頂硬上」。擁有41年智障人士照顧者經驗的邱珍表示，當醫生宣佈兒子患有輕度智障及自閉症時，一度晴天霹靂，但多年過去，邱珍發現其實智障人士經過培訓並反覆實踐，他們同樣能夠獨立生活。

祉燐2歲8個月嘅時候，醫生斷定佢有輕度弱智加自閉症，終身唔識講嘢，要食一世藥。但祉燐今年41歲喇，我好感恩有呢個仔，佢陪伴我同照顧我好多。 智障人士家長 邱珍

69歲的邱珍，過去的經歷在外人看來可謂荊棘滿途，但她自己卻認為是恩典處處。邱珍憶述，當年祉燐年紀尚小，丈夫突然一走了之，遺下4名年幼子女及年邁母親讓她照顧，但她抱著子女痛哭過後，告訴自己要堅強起來。40多年過去，她未有領取政府分毫資助，一手一腳「撐起頭家」，包括將智障兒子訓練成有獨立自理能力、有賺錢養家能力的好男人。

「嗰時我全職返工，朝早行路帶佢返學，逐個字教佢講。我放工就帶個仔去搭巴士、坐渡輪，總之邊條線最長最平就揀嗰條線搭，等佢見識多啲世界、多啲同人接觸。」邱珍為讓兒子進步，不辭勞苦地利用返學及每晚「遊巴士河」的時間教兒子說話，半年後，祉燐可以畫出最常途經的一條燈柱，在祉燐7歲那年，更開口說出人生中第一句說話，令她喜出望外。

反覆實踐助智障人士獨立生活

在70年代，有關智障人士的訓練並不普及，邱珍僅憑信念及堅持教導祉燐，從不間斷。祉燐現可獨立生活，甚至連財政都能獨自管理，「衣、食、住、行，煮嘢食、搭車返工、交租、交水電煤佢都識㗎，因為我會放手畀佢去試，錯唔緊要，要重覆咁畀佢實踐。」早前邱珍跟從香港弱智人士家長聯會到四川進行數天交流，獨自留港的祉燐都能夠在她的遠距離溫馨提示下順利過渡。

去年，邱珍不幸患上癌症，不善辭令的祉燐以行動表達對母親的關愛，讓邱珍份外感動，「佢朝早5點起身準備返工，一星期喺工廠做足72個鐘賺錢養家，但我病咗佢又會主動分擔更多家務，又叫我唔好彎腰。」邱珍坦言，一般子女長大後根本無法時刻陪伴在旁，感恩上天賜祉燐給她，她現在會以自身經歷鼓勵身邊同路人。

日復日，年復年的實踐，祉燐現已成為能夠獨立煮出一頓晚飯的「顧家暖男」。（龔嘉盛攝）

邱珍感恩上天將祉燐賜給他，讓她時常有伴在旁，更可與同路人分享經歷，鼓勵智障人士家長不要灰心。（龔嘉盛攝）

智障人士照顧者正面對老齡化壓力

香港弱智人士家長聯會毅行者社區教育中心中心主任陳燁指出，鑑於老齡化壓力正影響智障人士照顧者，年老父母要獨力照顧中年智障子女較為吃力。加上中度智障人士平均輪候宿位時間長逾10年，部分家長會預早輪候院舍宿位，怕的是自己百年歸老後，子女會無依無靠。

然而智障人士都有情感，他們都會希望留在父母身邊，故智障人士能夠獲得社區生活訓練，有助減輕照顧者的壓力及提供社區生活能力。陳燁指，「喺課程入面，會教授最基本嘅衣食住行技巧，帶佢哋出街買餸，嘗試親自切菜，用明火煮食。試過有中度智障嘅參加者有切菜嘅能力，過程中都畀到佢哋好大嘅成功感。」

陳燁嘆謂，經濟條件較差的家庭，需為口奔馳而較少時間訓練智障子女，香港弱智人士家長聯會希望積極資助相關獨立生活訓練課程，讓家長只需負擔少量金錢即可讓子女參與，「成個課程成本價成$2,220，機構已經盡力資助減輕家庭嘅壓力，但仍有待大眾支持，讓更多智障人士受惠。」

現只需捐出$50予香港弱智人士家長聯會，即可資助機構持續為智障人士提供獨立生活訓練課程。「只要唔灰心，持續咁訓練，一定會有成果。」過來人邱珍鼓勵智障人士家長讓子女接受有關訓練，並給予機會每日實踐，終能看到成效。

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