【周五心意‧中秋惜食】買少一個月餅 讓殘疾人士免費修繕輪椅

試想像，在滂陀大雨的深夜，你獨自一人踏上回家路途，突然雙腳乏力、舉步艱難，那刻有多徬徨？數月前，輪椅武術教練李志雄（Leslie）就經歷了這種無助。當日授課完畢，等同其雙腳的電動輪椅突然故障，Leslie慘遭雨水淋近兩小時。事後，獨居的他被迫長期留在家中，幸好得到自強協會免費借出電動輪椅，並為他更換原有輪椅的扶手、掛袋等配件，終讓Leslie安心出行，重過正常生活。

輪椅突故障 淋雨兩小時方能抵家

輪椅等同我對腳，壞咗就連屋企門口都出唔到。 Leslie，輪椅武術教練

患有大腦麻痺和痙攣的Leslie，自小不良於行，至4、5年前，需完全依靠電動輪椅代步，但他仍積極生活，義務教授輪椅武術，協助同路人融入社會。而Leslie險滯留街頭一事，正發生在武術班後的歸家路上。當時他正從荔枝角返回將軍澳，輪椅電量突然急降至近乎自動關機，「嗰晚落住雨，一個人喺街好無助... 唯有郁兩下就熄一熄部輪椅，好彩呃到舊電池仲有電，捱咗兩個鐘終於到返屋企，全身濕晒！」

對輪椅人士而言，輪椅就等同他們的雙腳，萬一「雙腳」失靈，不但無法外出，難以自理生活，更遑論當義務輪椅武術導師協助同路人，「想落街買餸都唔得，一日三餐都要朋友幫我買。但輪椅送返原廠整要成3個月，好難長期靠人。」Leslie表示，坊間雖有輪椅租用服務，但每月收費動輒過千，實難以負擔。幸他獲自強協會協助，免費借出電動輪椅，以解其燃眉之急。

採訪當日，Leslie以協會借出的輪椅從將軍澳來到九龍灣，滿心期待換回自己原有的輪椅。（黃舒慧攝）

Leslie每逢星期二都會教授輪椅使用者和健全人士武術，希望可藉此推廣傷健共融的精神。他直言，輪椅失靈期間，無法教授武術班令他甚為失望。（相片由受訪者提供）

輪椅零件損耗大 維修費用難負擔

電池、車軚用兩、三年就要換，每次都幾千蚊，仲未計額外收嘅檢查費，對我哋（輪椅使用者）嚟講，真係好大負擔。 Leslie，輪椅武術教練

除了租用輪椅費用高昂，殘疾人士面對的另一「輪椅問題」是恒常檢查、保養及維修，通通所費不菲，對他們造成沉重的經濟負擔。即使已盡力保養，但每日使用的輪椅是消耗品，難免耗損，「香港啲門對輪椅人士嚟講好窄，成日都撞到對扶手，好易爛，幾個月就要換，一換又要幾百蚊。」自強協會職員看到Leslie的輪椅扶手和掛袋均已爛掉，操控桿亦出現問題，於是，待輪椅廠商更換電池後，便為Leslie提供免費的「輪椅美工師」服務，方便他日後出行。

善心「輪椅美工師」義助同路人

我都幫唔到佢哋（輪椅使用者）啲咩，反正自己退咗休得閒，又鍾意整機械嘢，咪幫手維修輪椅。 黃Sir，「輪椅美工師」

現年71歲、退休前從事維修的黃Sir成為「輪椅美工師」已有３、4年，他憶述，當初因哥哥為傷殘人士，需靠輪椅代步，才了解到維修服務對他們的重要性，「哥哥意外受傷後要靠輪椅代步，出院初期住咗喺新頁居（為全癱人士提供過渡住宿的院舍）。我成日都去探佢，留意到院舍有好多輪椅要整，咪想睇吓有冇嘢幫到手。」在新頁居姑娘的介紹下，黃Sir認識到在自強協會義務維修輪椅的蔡爸，並成為了「輪椅美工師」的一份子。

每逢周二和周六，黃Sir都會花上來回近三小時的車程，從天水圍的家到九龍灣為輪椅使用者維修輪椅，「反正自己退咗休得閒，幫到人，自己又開心，咪幫吓手。」黃Sir多次向記者謙稱，自己只是做微不足道的小事，毋須誇獎，但他及其他「輪椅美工師」專業、投入的精神，不僅令他獲大型輪椅生產商主動邀請加入其團隊，更得到自強協會及一眾受惠人士的大力讚賞。

輪椅生產商得知「輪椅美工師」的服務後，曾派員到自強協會觀察蔡爸、黃Sir維修輪椅的過程，更被他們專業、投入的精神所感動，主動邀請他們加入成為團隊的一份子。（黃舒慧攝）

一站式輪椅服務需求大 冀獲捐助擴展項目

「黃Sir佢哋好投入，為咗整返好啲輪椅，唔怕污糟，成個人趴喺地下換零件，夏天仲整到身水身汗，好辛苦。如果冇佢哋幫手，協會都推行唔到『輪椅美工師』項目。」自強協會項目主任、註冊社工葉偉強指，義工們不但全力負責輪椅維修、加裝、縫紉、清潔、美化及研發等一站式免費服務，過程中亦貫徹「舊物再用」的環保精神，拆除二手輪椅零件、回收木材並製作成扶手等，令他極為欣賞和佩服。

Leslie（左）換回自己的輪椅後，阿偉（右）細心檢視維修效果，以確保「輪椅美工師」項目能滿足每位輪椅人士的需要。（黃舒慧攝）

惟部份輪椅零件及維修工具都需要資金購買，再加上，「輪椅美工師」項目並無穩定資助，實難以繼續每年提供逾400人次的免費輪椅維修服務，「人口老化令輪椅使用者數目持續上升，支援需求亦相應增加，需要公眾支持先可以繼續幫到佢哋。」現在，您只要捐出$50予自強協會，便可資助殘疾人士修繕輪椅，讓他們能得到免費的一站式輪椅服務，使之安心出行。

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