【老有所安】不一樣的冰室　助「老友記」修復舊物與回憶

提到冰室，您會聯想到甚麼？紅豆冰，還是菠蘿油？這些懷舊食物通通都不會在「復修冰室」找到，但這裡卻有絡繹不絕的街坊，他們帶著已壞掉的小型家電，或在家中存放多時、早已不會跳動的鐘錶到來，期待長者師傅義助他們修復舊物及當中珍貴的回憶。今個周五，就讓我們認識這間不一樣的冰室，以及一眾長者師傅退而不休、老有所為的故事。

「復修冰室」的概念源於荷蘭阿姆斯特丹的Repair Café，原意是在社區招募維修師傅，定期於咖啡室義助街坊免費維修損壞的物品，藉舊物重生鼓勵大眾反思過度消費的現況。作為香港首間Repair Café，「復修冰室」除了在譯名中加入本土文化元素，亦兼備外展上門維修服務和地區維修服務站，務求讓更多基層街坊受惠。

「我哋喺2018年開展『復修冰室』項目，初初只係幫友好團體轉介嘅個案做上門維修。結果喺短短5個月裡面，有50戶老人家同基層家庭受惠。」負責籌辦「復修冰室」的「喜動社區」項目主任李劍曼（Mandy）表示，外展服務成功促使機構進一步擴展相關服務，今年2月和9月先後於石籬和大埔開設每月一次的維修服務站，免費為兩區街坊維修風扇、電飯煲等小型家電之餘，亦提供鐘錶維修服務，至今受惠街坊已達330人次。

目前，「復修冰室」團隊共有8名義工，大部分為退休或半退休人士，當中6名義工是維修師傅。他們均在退休後修讀維修課程，輾轉認識到Mandy，其後更成為「復修冰室」的一分子，「佢哋（師傅）讀完維修課程，『復修冰室』就啱啱開始外展維修服務，於是我就『呃』咗佢哋嚟幫手。」

除了每月分別在石籬和大埔開設一次維修服務站，「復修冰室」的師傅仍繼續提供外展維修服務，上門義助長者等弱勢社群復修家居舊物，改善他們的居住環境。（龔嘉盛攝）

義工長者退而不休 實踐所長助弱勢

啱啱退休嗰陣，日日都喺屋企瞓覺、睇電視，日子耐咗覺得好悶，想搵啲嘢學吓，就係咁就開始咗做義工。 葉師傅，「復修冰室」維修師傅

現年64歲的葉師傅是首批加入「復修冰室」團隊的義工，他表示，自己與其他師傅當初同樣因退休後生活重覆、苦悶，而報讀維修課程，希望學點手藝。沒料到能夠認識到一群志同道合的「老友記」，一同幫助有需要的家庭，令他留下特別的回憶，「試過幫對60幾歲嘅夫婦整咗間屋5日，成間屋啲牆都鋪滿塵同霉，想像唔到點住人... 我哋剷走舊漆、批灰，再油油，終於令間屋變返光猛，嗰刻好有成功感！」

現年70歲的屈師傅亦有相似的感受，作為團隊內唯一一位維修鐘錶的師傅，他表示，街坊帶來維修的鐘錶大多具有紀念價值，部分甚至是父母留下的遺物，滿載回憶，但卻因維修費高昂而被放在家中一角，「整錶要用好多時間，最少都3、4個鐘，你當師傅每個鐘人工100蚊，未計零件已經3、400蚊，唔係個個負擔得起。」屈師傅續稱，每次為長者、基層街坊維修好充滿回憶的鐘錶，對方臉上開心、感動的表情，均令他得到很大的成功感和滿足感。

67歲的杏芳（左二）感謝屈師傅（左一）和葉師傅（右一）到其家中了解並協助修復她的居住環境。（龔嘉盛攝）

屈師傅對維修鐘錶最感興趣，退休後花上不少時間鑽研相關技巧，令他成為「復修冰室」團隊內唯一一位維修鐘錶的師傅，為不少街坊復修舊手錶及當中的回憶。（相片由「喜動社區」提供）

坪洲長者讚外展維修服務 讓長者可居家安老

好多人上嚟幫我，好開心呀！見到佢哋（義工師傅）已經好開心啦，平時自己一個戇居居。 吳婆婆，獨居長者

採訪當日，「復修冰室」5名義工師傅大清早便從黃大仙、葵涌、天水圍等地區出發，與Mandy一同到坪洲為8戶獨居長者和雙老家庭提供外展維修服務。現年79歲、獨居的吳婆婆是其中一位受惠長者，她指，數月前廚房和洗手間的光管先後失靈，其後坪洲地區團體為她更換了洗手間的光管，免她晚上需摸黑上廁所，減少發生意外的機會，但廚房的情況卻較嚴重，需交由專業師傅更換光管底座。

可是，坪洲欠缺維修師傅，居民只能依靠愉景灣的師傅，但他們大多不願意舟車勞頓。即使願意乘船到坪洲工作，收費亦較高，對長者造成經濟負擔。吳婆婆只好靠抽油煙機燈和廳的小燈泡借光切菜、煮飯，每日更要趕在日落前準備好晚餐 ，以免受傷。幸其後地區團體把吳婆婆的個案轉介至「復修冰室」，經免費維修後，吳婆婆不用再冒著煮飯時切傷、燙傷的風險，終能吃一頓安樂飯。

另一受惠獨居長者英英（左一）因身體狀況欠佳，難以打理家務，以致居住環境惡劣。在「復修冰室」團隊維修前，家中的牆佈滿灰塵和霉菌，而牆身和天花剝落的油漆更會跌入飯菜中，對英英造成嚴重的健康威脅。（龔嘉盛攝）

「復修冰室」現時並無政府資助，需要社會各界支持才能延續這個極具意思的項目，讓退休長者老有所為的同時，亦幫助更多像吳婆婆、英英般的獨居長者，復修其生活，讓一眾「老友記」均能安享晚年。請即進入「01心意」平台，支持「復修冰室」的服務。此項目受惠於善款配對計劃，《香港01》會配對* 相關善款。您的一份捐款成就兩倍心意，請踴躍捐款支持，助長者老有所為、老有所安！

* 有關配對請參閱項目詳情

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