【都市貧窮】舊區劏房維修計劃 義助基層改善居住環境

香港公營房屋求過於供、私樓租金高企，不少基層只能租住舊區劏房。根據統計處2016年中期人口統計，全港約有21萬人居住於9.3萬個劏房，而民間推算的數字更高，估計約有40至50萬人正蝸居在劏房之中，部分居住環境更是慘不忍睹。 正如兩屆政府所言，房屋問題是香港施政的重中之重，要徹底解決基層住屋問題，必須依靠政府興建大量公營房屋和社會房屋，但覓地建屋需時，實難解基層燃眉之急。為舒緩基層的居住之苦，有慈善團體推出「舊區劏房小型維修計劃」（下稱「維修計劃」），為劏房戶和唐樓長者提供小型家居維修服務，期望助其改善居住環境，還他們最基本的居住尊嚴。

鼠患問題嚴重 計劃助母子一夜好眠

試過瞓到半夜，老鼠喺窗邊爬入嚟，踩到阿仔隻腳，嚇到佢攬住我係咁喊... 依家夜晚聽到有聲，仲會驚係咪又有老鼠。 阿玲，劏房住戶

阿玲與7歲兒子同住約120呎的劏房近4年，由於大廈樓齡已達30、40年，因此她早已接受單位牆身出現滲水、裂縫等情況。不過，最令阿玲困擾的反而是年初開始出現的鼠患問題，「啲老鼠晚晚都喺度開Party，咬爛晒啲嘢，淨係阿仔嘅書包都咬爛咗3個...」阿玲表示，雖然深知食物包裝袋被老鼠咬過，或會造成污染，不宜食用，但礙於經濟能力有限，仍不捨丟棄。而仔仔的書包亦是不斷用針線修補，直至補無可補才丟掉。

阿玲與仔仔現以$5100租住位於太子的劏房，活動空間不足之餘，更慘受鼠患困擾。（黃舒慧攝）

當時老鼠每晚出現，甚至可以說是無處不在的情況令阿玲寢食難安，「好驚，我哋瞓喺窗邊，啲老鼠就喺窗爬入嚟。仲有啲經排氣喉喺走廊爬入屋，我用布、木同石仔塞住喉位都冇用。」阿玲曾向業主反映情況，但對方只修補喉管破損的地方，無助舒緩鼠患問題。幸其後關注草根生活聯盟（關草聯）得知阿玲的情況，安排「維修計劃」的義工免費為她於屋內多處安裝老鼠網，終解決困擾多時的鼠患問題。

「佢哋（關草聯義工）好好，諗盡辦法幫我裝老鼠網，窗邊嗰個好難整，出面師傅肯整都要過千蚊，根本負擔唔到。」阿玲表示，現在她與兒子終能安心睡覺，不再晚晚嚇醒，故非常感激「維修計劃」的一眾義工。

阿玲與仔仔睡在窗邊，曾多次被從窗外爬入屋的老鼠嚇醒，至今仍留下心理陰影。（黃舒慧攝）

唐樓被列危樓 獨居長者難負擔維修費

成日喺屋企，冇咩細藝，連電視都冇得睇就慘啦，好彩有佢哋（關草聯義工）幫我整番好條天綫，真係無言感激！ Cindy，唐樓獨居長者

除了劏房住戶，唐樓長者亦是「維修計劃」的受惠群體。現年65歲的Cindy獨居於太子的唐樓逾十年，退休後依靠積蓄維生。她表示，大廈樓齡逾50年，老化和失修問題嚴重，年前強制驗樓後更被列為危樓，須即時維修大廈外牆，以及公共樓梯等設施，每戶需繳付數萬元維修費。雖然Cindy符合申請政府「長者維修自住物業津貼計劃」的資格，但計劃只為每戶長者業主提供最多4萬元資助，維修好公用地方後，已無法資助Cindy處理家中其他待維修的問題。

「除咗廚房天花滲水、剝落，座廁喉都漏水... 但搵親師傅起碼都幾百蚊，好貴，唯有閂咗廁所水個總掣，用洗菜、洗碗水嚟沖廁。」惟倒水沖廁令洗手間地下變得濕滑，容易跌倒，對獨居的Cindy而言是非常危險。幸關草聯得知Cindy的困境後，安排義工師傅上門維修，期間更發現Cindy的電視無法正常運作，經檢查後，免費為她更換了電視天綫和數碼天綫放大器，讓Cindy重拾生活樂趣。

獨居的Cindy表示，幸得關草聯義工為她更換電視天綫和數碼天綫放大器，她才能重拾生活樂趣。（黃舒慧攝）

受罹患糖尿病逾30年所影響，Cindy的心臟、泌尿系統、聽力和腎功能均出現問題，「腎病已經第三期，雖然暫時未需要洗腎，但成日都好攰，屋企好多嘢都處理唔到。」Cindy表示，礙於健康問題，大部分時間都留在家中，電視對她非常重要，故當她發現電視無法正常運作時，感到非常徬徨，「好多老人家都係電視撈飯，特別係夜晚，只會留喺屋企，冇電視睇會好悶， 所以真係好感激佢哋（關草聯義工）。」

計劃資助已完結 盼公眾支持以延續服務

一個夏天，淨係處理漏水、滲水已經百幾二百單，仲未計其他小型維修工程。 李大成，關草聯義務幹事

負責「維修計劃」的關草聯義務幹事李大成表示，舊區劏房和唐樓均存在不同程度的破損，除牆身和天花因滲水而剝落，座廁喉管漏水、門較和門把損毀等情況亦屬常見，「呢啲嘢唔難整，但街坊出去搵師傅整起碼都幾百，對佢哋嚟講好大負擔。」眼看著獨居長者因無法負擔維修費，只用舊報紙遮蓋著牆上的破洞，更有基層街坊每日忍受著石灰跌在身上，甚或飯餸之中，關草聯自2017年起試行「維修計劃」，為劏房戶和唐樓長者提供小型家居維修服務。

關草聯義務幹事李大成表示，不少舊區劏房和唐樓居住環境惡劣，但小型維修工程收費不菲，社福機構和地區團體亦缺少相關服務，基層街坊只能默默忍受天花剝落、喉管漏水、老鼠入屋等問題。（黃舒慧攝）

計劃其後更得到市區重建局一年資助，惠及更多有需要的舊區街坊，「呢一年，我哋喺太子、旺角、深水埗等舊區做咗250單維修水龍頭、廁所水泵、更換照明系統等小型家居維修，希望改善到街坊嘅居住環境。」惟資助於今年年中已完結，需靠公眾和義工支持才能延續這項極具意義的計劃，為舒緩基層居住問題出一分力。

請即進入「01心意」平台，支持「舊區劏房小型維修計劃」。此項目受惠於善款配對計劃，《香港01》會配對* 相關善款。您的一份捐款成就兩倍心意，請踴躍捐款支持，還舊區街坊最基本的居住尊嚴！

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