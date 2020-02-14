【情人節限定】疫症當前 「 01心意」為您極速配對愛意

猶記得過往的2月14日、正值西方情人節當日，街裏成雙成對的愛侶捧著鮮花、禮物，散發出濃濃愛意，羨煞旁人。然而來到2020年2月14日，疫症橫行的時刻，可能要換個方式向伴侶表達愛意。或者各位有情人也可嘗試與一班弱勢分享愛。他們的需求其實很簡單，能夠避過風吹雨打、有餐飯食、有人解憂，已經心滿意足。

疫症橫行的時刻，或者各位有情人也可嘗試與一班弱勢分享愛。(資料圖片)

在情人節期間，「01心意」特意推出「心意速配計劃」，期望在逆境中與大眾攜手幫助弱勢社群。現你捐幾多，《香港01》捐幾多*，讓他們都能感受到人間有愛，從中獲得愛的力量，撐過不同的難關。

「心意速配計劃」最後3天！8間緊急需要支援的慈善團體正等待您的支持，立即點擊以下連結了解他們的需要並捐款，在情人節的日子送贈弱勢一點愛。

1【大樹下】急需籌錢興建貓舍，盡早帶50隻喵星人重回溫暖的家

2【沙律貓狗之家】趕及在雨季風季前，急籌經費，建新狗舍安頓200多隻毛孩

3【浸信會愛羣】面對沉重經濟壓力，「開飯」服務希望繼續營運，捐$100資助10名兒童膳食

4【匡懷】捐$150購買食物及日用品，助受突發事故影響的家庭14天基本糧食

5【長者安居協會】平安鐘及時救助長者，守護身心健康

6【關愛病患】為貧困病患長者提供離世後安葬支援

7【街工】長者居所天花剝落，水泥外露，危及安全。修補家居，助長者住得安全

8【苗圃行動】安裝太陽能電燈系統，救緬甸貧困學童於漆黑之中

+ 4 + 3 + 2

有甚麼比情侶間的愛更偉大？可能是無私奉獻的愛！在疫症中，你我都更明白愛要及時的重要性，請即捐款支持，與弱勢及基層同行。最後3天！現你捐$88，《香港01》跟你捐$88*。《香港01》絕不收取任何行政費。

*有關「心意速配計劃」受有關條款及細則約束，詳情請參閱項目內容。

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