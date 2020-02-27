【武漢肺炎】支援清潔工友 守住防疫最前線 參與問答送積分

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，市民為求自保，紛紛四出搜羅口罩、搓手液、消毒用品等防疫物資，以保障自己和家人的健康。但要有效阻止疫症在社區繼續擴散，單靠個人的自我保護並不足夠，社會各界需要發揮守望相助的精神，攜手抗疫才能切斷病毒在社區的傳播鏈。其中，每日為香港人維持公共衛生、守住防疫最前線的清潔工友正因防護裝備不足，而曝露在疫症危機之中，亟待我們施予援手，以獲得足夠的保護，安心地為香港守住防疫最前線。

外判公司未能為清潔工友提供充足裝備向來已為人所咎病，農曆新年過後，新冠肺炎疫情愈趨嚴重，令香港市面「一罩難求」。有工友反映每日最多只獲派一個口罩，部分甚至「一個都冇」，需要清洗、晾曬口罩重用，令口罩失去防禦力，這對經常接觸垃圾、髒物的他們而言是極為危險。

在價低者得的制度下，外判清潔公司往往為壓低成本，而減少工友的防護裝備，對經常接觸垃圾的工友構成健康和安全威脅。而近日的新冠肺炎疫情，更令防護裝備不足的工友每日開工都要擔驚受怕。（資料圖片）

縱然，特區政府早前公開承諾會將懲教署每月額外生產的70萬個口罩分配予政府外判清潔工，但經常與工友接觸的香港婦女勞工協會總幹事胡美蓮直指70萬個口罩就如杯水車薪，對保障全港10多萬名清潔工友的健康起不了太大作用，「一來唔知啲CSI口罩幾時先有，二來就算工友一日只用一個，都只係夠10萬人用一個星期。」胡更指，現時有工友被要求到「疫廈」進行清潔工作、收集居家檢疫人士的垃圾等，進一步增加他們受病毒感染的風險。

「工友係最基層嘅一群，冇時間去排隊買口罩，更負擔唔起（炒價）。但佢哋嘅工作會接觸到病毒、細菌，每日都擔驚受怕。」為保障工友安全，香港婦女勞工協會（下稱：協會）正透過派發口罩、酒精搓手液等防疫物資，支援每日在新冠肺炎陰霾下工作的清潔工友，助他們一同抗疫。惟現時口罩、酒精搓手液的來價高企，且計劃並無政府資助，亟需您伸出援手，資助協會購買更多防疫物資予工友，讓他們能安心地為香港守住防疫最前線。

請即登入「01心意」，捐款支持香港婦女勞工協會的 「支援外判清潔工友－有合適工具用品支援辛勞的工作」項目，一起同心抗疫，早日戰勝這場疫症！想了解更多有關清潔工友在疫症下的情況，由即日起至3月4日，參加「快問快答 - 疫症下的香港知多少？（外判清潔工篇）」，與工友同行抗疫之餘，更可以一邊在家工作，一邊賺取「01積分」！快把握機會，立即行動吧！

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