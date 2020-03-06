【周五心意‧同心抗疫】捐贈抗疫包　與弱勢共渡「疫境」

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，本港確診個案自1月下旬起持續上升，至今更已奪去兩人性命，情況令人憂慮。為避免受病毒感染，不少市民四出搜購口罩、漂白水及消毒搓手液等防疫物資，惟坊間防疫物資供不應求，導致價格大幅上漲，昔日數十元的口罩現時動輒數百，而以良心價出售口罩的商戶，店外則大排長龍，連帶消毒用品亦被搶購一空。 正當大家都為防疫、抗疫而疲於奔命，社會上卻有一些弱勢社群受自身條件所限，難以四出搜購防疫物資，終日在疫症陰霾之下生活，急需大家伸出援手，助他們渡過「疫境」。

疫症無情 唯盼人間有情

每日為我們清理街道、維持公共衛生的清潔工友，是防疫最前線的一份子，但在外判制度下，清潔公司為壓低經營成本，並無為工友提供充足的防護物資，令他們每天工作都曝露在疫症危機之中。至於依靠雙手測量距離和接觸點字圖的視障人士，對潔手產品的需求則比大眾更為殷切，但他們與輪椅人士、長者同樣受身體狀況所限，往往未能及時搶購，唯有設法保護自己。

市面或偶有來貨 惟視障、輪椅人士無力搶購

「試過有（視障）婆婆因為冇搓手液清潔雙手，用保鮮袋包住對手就出街，但咁做唔只影響到佢哋嘅觸感，更唔夠用搓手液咁安全。」香港失明人互聯會總幹事盛李廉（Tony）表示，視障人士外出時總會觸摸到牆壁、欄杆等，雙手較易沾到病毒，再加上，他們大多經常出入醫院，極需要口罩、搓手液等防疫物資。但受身體狀況所限，即使超市、藥房偶爾有貨，視障人士往往亦難以搶購，只能聽天由命。

輪椅人士、自強協會義工張嘉星亦有相同感受，他表示，當大眾正忙於搜羅及搶購防疫物資，輪椅人士卻因行動不便，而無法外出購買，「好多輪椅朋友都唔識網購，又去唔到排隊。冇防疫物資，為咗減少出街次數，有朋友要一餐麵包分兩餐食。」嘉星續稱，部分需要使用氧氣樽或洗肚的輪椅人士過往每月已花上逾4千元購買搓手液、消毒藥水等產品，而現時動輒過百元的售價，更令他們「有貨都買唔起」。

以雙手代替雙眼的視障人士在生活中，難免會觸摸公共設施上的點字圖，亦會用手測量距離，接觸到細菌和病毒的風險較健視人士高，亟需潔手產品，以防感染到新冠肺炎。（資料圖片）

捐贈抗疫包 助弱勢抗疫 相分有餘

在這個徬徨無助的時刻，「01心意」相信香港人只要發揮團結互助的精神，終能戰勝不安、恐慌和疫症。故此，今期「周五心意」與4間分別支援清潔工友、視障人士、輪椅人士及基層長者的慈善團體合作，在「01心意」平台上籌集善款，以購買洗手液及酒精搓手液製成「心意抗疫包」，並派發予上述弱勢社群。《香港01》更會額外向每個送予弱勢的抗疫包送上兩包消毒濕紙巾（數量有限，送完即止），與香港人一起同心抗疫！

現凡捐款$100，便能讓視障人士、輪椅人士、清潔工友或基層長者獲得一份心意抗疫包。（龔嘉盛攝）

鑑於現時各類防疫物資仍然短缺且售價高企，弱勢難以購買物資之餘，大眾亦為搶購相關用品而身心俱疲，是次「周五心意」項目除設有分別捐贈一個（$100）和兩個（$178）「心意抗疫包」予弱勢的選項，亦讓您以$180購買兩份「心意抗疫包」*，一份留作自用，另一份則轉贈予有需要人士，一同抗疫以減低疫症在社區傳播的風險。您的善款將直接落入「01心意」平台4間服務弱勢社群的慈善團體，《香港01》絕不向捐款者及慈善團體收取手續費及行政費。

*有關詳情請參閱項目內容

即時捐贈「心意抗疫包」：

1. 香港婦女勞工協會 - 【心意抗疫包籌募】清潔工友｜站在最前線卻慘被剝削

2. 香港失明人互聯會 - 【心意抗疫包籌募】視障人士｜無力與大眾搶購物資

3. 自強協會 - 【心意抗疫包籌募】輪椅使用者｜行動不便，難爭物資

4. 食德好 - 【心意抗疫包籌募】長者｜慘受清貧、身體衰退所困

請留意【周五心意運動】定期更新的專頁：

https://www.hk01.com/issue/785/



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