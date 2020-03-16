車廂恐成細菌溫床　汽車消毒需求增　車房老闆：洗搵食車驚都要做

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）仍肆虐，不少患者初期甚至全期都沒有冐顯病徵，如常工作活動增加病毒散播機會。本港目前已有逾百宗確診個案，其中第68宗為58歲的士司機，而日本及台灣都有的士司機確診，司機有可能接載患者時被感染，而繼續載客則有機會變「播毒」，令人憂心車廂成為病毒溫床。 車房Power Wash老闆Carvey表示，自新冠肺炎疫症爆發後，要求消毒汽車內櫳的顧客激增數倍，其車房購入的蒸汽槍，可噴出攝氏逾100度的蒸氣，能殺死99.98%細菌、霉菌以及真菌，客人看到蒸氣槍噴出的白煙在整個車廂噴一遍，才能稍覺安心，「大家都好驚，比之前更注意車內是否乾淨」。 攝影：高仲明

車房東主Carvey手持的蒸氣槍，能噴出逾攝氏100度的蒸氣，能有效殺絕車廂細菌，自新冠肺炎疫症爆發後，要求毒車廂的顧客激增。（高仲明攝）

蒸氣槍噴冷氣口 客人見白色煙霧感安心

37歲車主阿峰把紅色的Telsa停在車房門外，Carvey打開那部像「大牛龜」電視般大的蒸氣機，拿出氣槍，一按，即噴出一團白氣，車門、軚盤、椅子都仔細消毒一遍。阿峰特意要求：「可唔可以噴下個冷氣口？」蒸氣槍對準一邊冷氣口噴了２秒，另一邊冷氣口突然「呼」一聲，冒出一股白霧，阿峰這才覺得安心，「試過有次打（蒸氣）落去，噴出嚟啲煙係黃色嘅，好污糟，後尾見到啲煙係白色，先覺得真係乾淨咗」。

1月23日，本港出現首宗新型冠狀肺炎的確診個案，其後碓診個案不斷增加，當中包括源頭不明的社區感染個案，全城以各種方法抗疫，殺菌用品全被掃光，要求汽車消毒服務的顧客亦急增。Carvey憶述，1月21至24日疫情初萌芽時，他在4天內洗了400輛車，當中只有30輛車要求消毒；但2月1日起，他每洗40輛車，就有近30輛車要求消毒，顧客都關注車廂消毒問題，「就好像以前大家都不買口罩，疫情殺到卻到處搶口罩，他們一聽到有消毒，便一窩蜂湧過來了」。

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高溫蒸氣可殺菌 稱消毒效果可維持半年

Carvey的車房提供蒸氣槍消毒服務，原來始於偶然，去年6月，他花數十萬元買入該部蒸汽槍機器，本來打算替大公司做汽車消毒，但生意卻受反修例運動影響，沒料到疫情下蒸汽槍大派用場。該部機器可噴出攝氏逾100度的高溫蒸氣，可以殺死高達99.98%細菌、霉菌以及真菌，能減低冷氣系統引致的流感傳播，同時清除車廂內的異味。根據該產品的官方介紹，完成清潔過程後，清毒效果可達6個月保護，能防止細菌滋生。

該蒸氣槍能清除車廂異味，這個效能早於去年已派上用場，皆因反修例運動期間，Carvey曾駕車路經警方施放催淚煙的地方，刺鼻氣味竄入車廂，久久不散。他形容：「好似有陣燒焦味一直留在車內，我剛好有這部蒸氣機，便試用了一次，用完那氣味就散去了八成。」他親身試用後覺得有效，念及有其他車主亦可能受到催淚煙問題困擾，便於去年11月免費為有需要市民消毒及清除車廂氣味的服務，當中阿峰就是其中一名求助的巿民，其後繼續光顧消毒車廂服務。

Carvey花十多萬元購入蒸氣槍機器，原本是用來替大公司做汽車消毒，沒料到去年率先用來替滲入催淚煙的汽車除味，今年則有大量顧客要求車廂清毒服務。（高仲明攝）

「搵食車」最易藏菌 市道低迷司機冒險載客

沒料到踏入2020年，蒸氣槍用得較之前更頻密，要清除的目標由催淚煙變成看不見的新型冠狀病毒，客人因恐懼來找Carvey，但Carvey坦言也會害怕。他於2月中到大埔為市民消毒汽車廂，當時吸引了近30輛汽車大排長龍，當中包括小巴、Uber等「搵食車」。

疫情下不少打工仔被放無薪假，甚至被解僱，有人為了維持生計，只得冒險駕駛Uber來賺取生活費，Carvey指很多Uber車接載過乘客後，司機還得接載家人親友，所以他們常擔心車內暗藏病菌，「幫小巴、Uber做清潔嗰陣係最驚，但我唔可以唔做，唯有小心啲」。上車前，他會戴上眼罩及口罩，清潔過後，又馬上用消毒噴霧把全上下消毒一遍。

疫症殺到，車主除了要為車廂消毒，亦更注重清潔，平日不看一眼地氈的車主們，這時懂得關注起來，Carvey說：「以前一日可能只有10個，現在至少有20人會要求吸塵。」他記得有一次，有客人叫他清潔地氈，他用蒸氣機往地氈一噴，即見灰塵滾滾，把他嚇了一跳，「仲污糟過地下！」說到底，巿民防疫要戴口罩、勤洗手，汽車亦要注意清毒和清潔，減少病毒入侵的機會，才能達到全城抗疫效果。