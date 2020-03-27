麥當勞宣布由本月25日起暫停晚巿堂食服務2個星期，由下午6時至翌日凌晨4時只提供外賣服務，不設堂食，令深宵寄居於店內的「麥難民」頓失落腳點。長年棲身於深水埗麥當勞的Maymay，在「落夜閘」的首天傍晚，一邊受訪、一邊趕着遵守規定把家當搬離麥當勞，忙着到另一區覓安身之所。當人人為抗疫躲在家裏少出門，城裏依舊有一群人棲於街角，無處為家。 Maymay曾建議政府開放閒置社區會堂予麥難民暫住2周，但暫未獲回應。凌晨零時，當尖沙嘴文化中心關燈了，Maymay擁着家當獨坐於一角休息，她準備了「露宿四寶」ｌ紙皮、膠墊、雨衣和飲品應付漫漫長夜。街上人流稀少，只剩偶爾掠過的車聲與排氣口的噪音與之相伴。「只有你去適應環境，環境無義務照顧你」，她說。 攝影：李澤彤

過去3年，Maymay均以麥當勞為「家」。（資料圖片／李澤彤攝）

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離開麥當勞 另覓安身處

周三晚上6時許，61歲的Maymay拉着載滿家當的手推車離開深水埗麥當勞分店。過去3年，Maymay均以麥當勞為「家」，從葵興、深水埗到銅鑼灣的分店她都睡過。麥當勞因應疫情而暫停晚市堂食服務2周，她頓失所靠，「點算呢？完全無諗過」。疫情不似預期，她只好出街頭尋找另安身之所。

「只有你去適應環境，環境無義務照顧你。」 麥難民Maymay

隨着麥當勞晚市「落閘」，全港估計有逾400名麥難民再度流離街頭。（資料圖片／李澤彤攝）

Maymay大半生住過許多地方，對油尖旺尤其熟悉，因為她在這裏長大。「細個制水、颱風溫黛嗰陣都係呢頭」。長大後，她亦曾在尖沙嘴一帶百貨公司任職售貨員5年，「後來小朋友出世都係附近」，她說。熟悉以外，安全亦是另一考量，Maymay解釋，尖沙嘴靜中帶旺，有燈照明亦有瓦遮頭，倘大的廁所又能容納她的手推車。離開麥當勞的第一夜，她決定來到文化中心一帶找地方休息片刻。

Maymay兒時在油尖旺長大，離開麥當勞的第一夜，她又回到油尖旺。（李澤彤攝）

「野宿」首日忙於受訪：因為無人出嚟

按香港社區組織協會2019年統計，全港最少有448名無家者以24小時快餐店為家，Maymay是其中之一，亦是少數願意出鏡接受訪問的麥難民。

自麥當勞晚間「封店」消息一出，Maymay的手機不停響起，由周二中午1時許開始，整天忙着接受不同傳媒機構的訪問。她在傍晚撤離深水埗麥當勞，到入夜後於西九龍街頭準備露宿物資，再到文化中心休息，沿途都被不同記者包圍。 對於意外成為露宿界「名人」，她看得很開，「因為無人出嚟」。

對於意外成為露宿界名人，Maymay看得很開，「因為無人出嚟」。（李澤彤攝）

「世上唔公平嘅事，自古至今都係一樣有唔公平」。Maymay認為，社會應該有平衡，弱勢社群付出得最多勞力與時間，但換來最少收穫，常被社會剝削得最嚴重，「但政府或者政客啦，往往向我哋呢批冇還擊力嘅人埋手，咁係咪要逼虎跳牆？」她指，不少弱勢社群日做夜做只求有一頓安樂茶飯，質疑為何富裕社會仍有大批露宿者露宿街頭？她認為露宿者數目是一項民意指標，「你睇得出個政府連幾百人到幾千人的問題，都唔願意做」。

Maymay擔心疫情一旦在社區大爆發，無家者亦難逃疫症魔掌。（李澤彤攝）

多年來，Maymay積極參加不同的機構或聯會，代表弱勢社群發聲，隨疫情擴散，她在訪問中建議政府應開放閒置社區會堂予麥難民暫住2周，其後有立法會議員及社福機構和議。但遠水終歸不能求近火，但建議未落實，她當下最急切是面對「逼遷」到街頭的生活。

多年來，Maymay積極參加不同的機構或聯會，代表弱勢社群發聲。（李澤彤攝）

戶外沒充電位 只能減少使用電話

為應對露宿生活，她準備了「露宿四寶」──紙皮、膠墊、雨衣和飲品。紙皮墊地讓她席地而睡，膠墊墊上紙皮能防雨水，雨衣則為身體擋風雨。畢竟街頭不像快餐店般有瓦遮頭，沒有自助水機，更沒有自助充電位。她只能減少使用電話，避免耗盡電源。

「都想放平個身，但環境唔許可嘛」，偶爾肩頸酸痛，她轉轉身便算。（李澤彤攝）

離開麥當勞的第一夜，Maymay於室外保持警覺，學習適應新環境。雖然她自備紙皮，卻沒席地而睡，而是如常弓身伏在家當上休息。「都想放平個身，但環境唔許可嘛」，偶爾肩頸酸痛，她轉轉身便算。這夜，尖沙嘴一帶多了不少無家者聚集，有區議員到來向無家者派發防疫物資。

「唔知保安行過會唔會以為我係雕塑，行埋嚟都唔覺得我存在呢？」 麥難民Maymay

「唔知保安行過會唔會以為我係雕塑，行埋嚟都唔覺得我存在呢？」她說。疫情橫行下，人人在家抗疫，失去麥當勞庇護的Maymay在街頭迎來首個長夜。