【為女孩起跑】可愛小禮物精選 助女童對抗童婚

撰文： 黃祖怡 最後更新日期： 2021-03-19 18:00

相信一班參加「愛 ‧ 女孩」起跑！2021的跑手已經蓄勢待發，希望努力爭奪最高里數和籌款獎。若自問沒有運動喜好，不如考慮簡簡單單為自己或親友買份小禮物，同時幫助女孩對抗童婚！基於疫情關係，由K-Swiss贊助的三層外科口罩開售不久已極速售罄。如果您想買到心水貨品，就請立即行動！

為隨身小物找到專屬位置

人人都專注抗疫，平日袋中必定備有林林總總的防疫物資，包括消毒搓手液、消毒噴霧、濕紙巾、口罩夾等等。這款由SINOMAX 贊助的可愛Craftholic束口袋，正好可以為您的防疫物資找到安身之所，助您時刻保持乾淨整潔。

美麗妝容趕走灰暗心情

春雨降臨令人倍感睏倦，美麗的妝容可以讓我們振奮心情。由法國嬌蘭贊助彩妝體驗禮遇，配有一個精美小布袋，承載著幻彩流星妝前底霜體驗裝及素雅的迷你KISSKISS唇膏 (色號#344)。 不如試試換個清新甜美的唇色，迎接春夏！

小朋友放電必備運動袋

閒時到公園跳跳紮、跑跑步，有利小朋友的身心健康。帶備一個運動背囊放置毛巾、衣物、水樽等等，可方便在活動後為小朋友抹抹汗及替換衣服。今次購買由Sugarman贊助小童索繩背囊，更附送HK$100現金劵乙張，可讓您添購休閒親子服裝。

今次國際培幼會的慈善義賣，全部收益會用作支援在越南的反童婚項目，讓越南女孩認識童婚的禍害，逃離童婚厄運。

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*相關條款及細則請參閱指定慈善項目內的「注意事項」

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