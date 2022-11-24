照顧者壓力｜10本「天書」出版　陳曉蕾：需要社區人士共同協助

本港正步入高齡化社會，預計到2039年，有三分之一人口超過65歲，照顧需求日漸龐大。照顧者往往需要花大量時間及心力照顧家中長者，加上少子化及移民潮、本港照顧制度不完善的多重影響下，照顧者壓力隨時「爆煲」，近年也出現悲劇。



資深傳媒人、「大銀」總監兼總編輯陳曉蕾表示，隨着政策改變，近年政府、社福界、基金會亦推出不同新服務，記者團隊整合及比較各種社區資源、訪問專家建議及照顧者心得，將此結集成書，推出《大人照顧者》一套10本的叢書。讀者只需掃二維碼就能得到相關的社區資源資訊，同時書中亦有不少「筆記位」，讀者可隨時紀錄被照顧者的需要，「第二個人攞起（本書），都可以照顧被照顧者。」她期望有「天書」在手，與照顧者同行，能夠提供照顧者所需。



港醫護及社福結構不完善 讓照顧者壓力「爆煲」

《大人照顧者：社區資源篇》一書中提到，本港照顧者人數高達112萬，當中包括長者、長期病患者及殘疾人士。在職照顧者每周的照顧時數，超過港人平均每周工時中位數的44小時，而非在職照顧者的照顧時數更高達每周80小時。

陳曉蕾表示，隨着人口高齡化，對照顧者需求越多，但原本可以成為照顧者的一群人，因移民潮而離開；加上本港醫護及社福界的結構不完善，令照顧者「好難去照顧」。她舉例指，台灣有長期照顧政策，「照顧者有好啲system（系統）理解點樣攞資源」，又以澳洲為例，澳洲公私營醫療體系合作良好，惟香港「撞晒車......公營等唔到，私營又畀唔起」，而且政府推出的「長者社區照顧服務券試驗計劃」又設有資產審查，再決定給予多少金額的服務券，她形容十分複雜，亦不像台灣及日本有專門的個案經理「教點用」，種種現狀讓照顧者壓力「爆煲」。

十書包含教找鄰居到社會資源 移民前可如何安排

隨着政策改變，近兩三年政府、社福界、基金會亦推出不同新服務，但陳曉蕾指很多人都不知，「如果識得搵人幫，件事就無咁難！」照顧長者不單靠照顧者本人，更需要社區人士共同協助，包括鄰居。

鄰居往往是最先發現長者出現游走、大吵大鬧等「奇怪」行為，並察覺其或患上認知障礙症。《鄰居長者 還好嗎？》一書提到，鄰居可與照顧者建立信任關係，適時伸出援手。其中有一故事：Nathalie與患有認知障礙症的母親分開居住，並交由兩個外傭照顧母親，Nathalie亦與相熟的鄰居交代母親患病的事。近年屋苑需強檢、母親吵鬧的時候，鄰居亦會主動通知及關心Nathalie。

《大人照顧者》10本「天書」，《社會資源篇》訪問超過20間機構，整合政府及坊間機構的暫托、社區照顧等資源；《求醫篇》及《藥物篇》結合公私營求診方法，講解服藥的巧妙，陳曉蕾舉例說：「點解（被照顧者）成日半夜去廁所，去到屋企人唔敢瞓？發現原來臨瞓前食藥，副作用係利尿。其實只要將藥改朝早食，夜晚就唔使成日去廁所。」

《移民 父母點算？》介紹子女如何評估父母健康、社交的需要，而制定及申請相關遙距照護安排等。讀者可掃描書內二維碼得到相關的社區資源資訊。

讀者只需掃二維碼就能得到相關的社區資源資訊，同時書中亦有不少「筆記位」，讀者可隨時紀錄被照顧者的需要。（盧翊銘攝）

書中「筆記位」寫重點 讓第二個人拿起都懂怎照顧

每本書亦特設不少「筆記位」，讓照顧者紀錄被照顧者的日常所需，陳表示，萬一該名照顧者不在，「第二個人攞起（本書），都可以照顧被照顧者。」她又指，書本的設計也是能夠一手拿起，希望照顧者在閱讀的時候「壓力無咁重 、容易啲入手」。

讀者更可在書本的摺頁下載「大銀」及博愛醫院合作的「啱傾」手機應用程式，讓照顧者如遇難題或分享心得，可隨時隨地在APP與同路人傾談商量。

「大銀」項目總監勞敏琪表示，程式於去年啟用，內設置的聊天功能於今年2月啟用，至9月為止，已有超過7,000個聊天訊息，用戶可於各個群組的聊天室內交流心得、大吐苦水，用戶更可在程式內發文分享所思所想。「照顧工作無model answer（標準答案），有好多突發性事件如果有同路人支援 ，可以分享實戰經驗、明白（對方）難處。」程式內更有不同線上活動供照顧者報名參與，同時設有聲閱讀照顧者課程的文章。