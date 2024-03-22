本周末銅鑼灣展銷會 送8年免管理費 多倫多萬錦市半年內收樓項目

萬錦市Markham，著名華人聚居地，有「小香港」之稱，是華人退休、上班、教學的熱門地區，該市是加拿大人口最多的城市之一，位於多倫多市以北，為大多倫多地區的一部分，亦是不少人置業投資自住的地區，近年亦有不少項目落成。康榮國際幫大家獨家爭取到激罕筍盤大優惠！多倫多萬錦市 Markham Unionville 全新「小香港」大型社區 Townhouses & Condos 項目，主要街道 Highway 7 & Warden，預計半年內收樓！展銷會限時送 DISCOUNT 10% OFF 更送車位一個！呎價加幣 $920 起！送高達 8 年免管理費！送全屋傢俬及家庭電器! 送兩年包租保證 + 物業管理！歡迎迎本周末親臨銅鑼灣 軒尼詩道 468號 金聯商業中心22樓，康榮國際展銷廳了解更多。



項目可入讀名校網，步行達商場，戲院，酒店，銀行，食肆，大型超市，火車站，包羅萬有 280 畝大型社區，Townhouses & Condos 項目由一房至三房加書房組成，設有大型會所設施。

售價由港幣 $300 餘萬起。鄰近多間大型商場 Times Square, First Markham, Markville Mall, Pacific Mall 方便每日生活所需。香港人主要居住地段！適合學生、回流人士、新移民及Working VISA 的香港人。

▐ 多倫多萬錦市 Townhouses & Condos ▐ 香港獨家優惠展銷會▐

溫哥華西區最新項目 ▪ 香港獨家認購

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🧧 折實價由加幣 $920 / 呎起

🧧 6個月內收樓項目

日期：3月23日至3月24日（星期六及日）

時間：上午12時至晩上6時

地點：銅鑼灣 軒尼詩道 458至468號

金聯商業中心22樓全層

康榮國際集團展銷廳

（MTR 銅鑼灣站 C 出口）

歡迎登記及參與：

詳情：（852）9828-9959

電郵：info@HongWin.com.hk

WhatsApp：6051 3102

（請來電預約登記）

歡迎來電登記或直接親臨展銷會

歡迎同業合作及參與

*投資涉及風險

HONG WIN INTERNATIONAL GROUP LTD (EAA LICENSE: C-065286) 地址: 2202 – 22/F, CAMERON COMMERCIAL CENTRE, 458-468 HENNESSY ROAD, CAUSEWAY BAY, HONG KONG。物業編號：T-G01-2022 | HCRA/Tarion #: B60551 issued by Ontario。V-V01-2020 | Development Permit #: DP-2018-00865 issued by city of Vancouver。本公司同時代表賣方和買方，買方將取得土地權益、建於該土地上的樓宇的權益及使用和佔用樓宇內的物業的權利。購買境外未建成物業是複雜及有風險的。在作出購買決定前，閣下應仔細閱讀所有相關的資料及文件。如有疑問，請在作出購買決定前尋求獨立專業意見。在任何情況下, 發展商不會為任何使用本印刷品所造成的直接或間接損失負責。任何依靠這些訊息的風險, 必須由閣下自行承擔。* 自行選擇。 * * 以上物業受有關當地法例約束。* * *數量有限，送完即止。^ 只限特定單位。以上物業的租金回報率及匯價會視情況而變，所載資料最終以當時的市場情況而定。以上價格參考匯率為加幣 $1元兌換港幣5.7元。最後更新日期：2024.03.19

（資料及相片由客戶提供）