本周末銅鑼灣展銷會 送8年免管理費 多倫多萬錦市半年內收樓項目

萬錦市Markham,著名華人聚居地,有「小香港」之稱,是華人退休、上班、教學的熱門地區,該市是加拿大人口最多的城市之一,位於多倫多市以北,為大多倫多地區的一部分,亦是不少人置業投資自住的地區,近年亦有不少項目落成。康榮國際幫大家獨家爭取到激罕筍盤大優惠!多倫多萬錦市 Markham Unionville 全新「小香港」大型社區 Townhouses & Condos 項目,主要街道 Highway 7 & Warden,預計半年內收樓!展銷會限時送 DISCOUNT 10% OFF 更送車位一個!呎價加幣 $920 起!送高達 8 年免管理費!送全屋傢俬及家庭電器! 送兩年包租保證 + 物業管理!歡迎迎本周末親臨銅鑼灣 軒尼詩道 468號 金聯商業中心22樓,康榮國際展銷廳了解更多。



項目可入讀名校網,步行達商場,戲院,酒店,銀行,食肆,大型超市,火車站,包羅萬有 280 畝大型社區,Townhouses & Condos 項目由一房至三房加書房組成,設有大型會所設施。

售價由港幣 $300 餘萬起。鄰近多間大型商場 Times Square, First Markham, Markville Mall, Pacific Mall 方便每日生活所需。香港人主要居住地段!適合學生、回流人士、新移民及Working VISA 的香港人。

▐ 多倫多萬錦市 Townhouses & Condos ▐ 香港獨家優惠展銷會▐

溫哥華西區最新項目 ▪ 香港獨家認購

🧧 首 15 名買家送 10% OFF 即減折扣優惠

🧧 首 15 名買家送高達 8 年免管理費^

🧧 送兩年包租保證及租務物業管理*

🧧 送全屋傢俬及家庭電器*

🧧 送 $0 開發稅

🧧 所有單位送車位

🧧 所有單位送儲物室

🧧 送香港加拿大來回機票***

🧧 折實價由加幣 $920 / 呎起

🧧 6個月內收樓項目

日期:3月23日至3月24日(星期六及日)

時間:上午12時至晩上6時

地點:銅鑼灣 軒尼詩道 458至468號

金聯商業中心22樓全層

康榮國際集團展銷廳

(MTR 銅鑼灣站 C 出口)

歡迎登記及參與:

詳情:(852)9828-9959

電郵:info@HongWin.com.hk

WhatsApp:6051 3102

(請來電預約登記)

歡迎來電登記或直接親臨展銷會

歡迎同業合作及參與

*投資涉及風險

HONG WIN INTERNATIONAL GROUP LTD (EAA LICENSE: C-065286) 地址: 2202 – 22/F, CAMERON COMMERCIAL CENTRE, 458-468 HENNESSY ROAD, CAUSEWAY BAY, HONG KONG。物業編號:T-G01-2022 | HCRA/Tarion #: B60551 issued by Ontario。V-V01-2020 | Development Permit #: DP-2018-00865 issued by city of Vancouver。本公司同時代表賣方和買方,買方將取得土地權益、建於該土地上的樓宇的權益及使用和佔用樓宇內的物業的權利。購買境外未建成物業是複雜及有風險的。在作出購買決定前,閣下應仔細閱讀所有相關的資料及文件。如有疑問,請在作出購買決定前尋求獨立專業意見。在任何情況下, 發展商不會為任何使用本印刷品所造成的直接或間接損失負責。任何依靠這些訊息的風險, 必須由閣下自行承擔。* 自行選擇。 * * 以上物業受有關當地法例約束。* * *數量有限,送完即止。^ 只限特定單位。以上物業的租金回報率及匯價會視情況而變,所載資料最終以當時的市場情況而定。以上價格參考匯率為加幣 $1元兌換港幣5.7元。最後更新日期:2024.03.19

(資料及相片由客戶提供)