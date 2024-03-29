「主人不救」懶理家中毛孩死活　心理學家、警方親解構動物罪案

家有毛孩住在同一屋簷下，每天可以「摸摸」已經治癒了一天的工作疲勞，很難想像有主人會漠視牠們的飲食需要，令他們瘦至皮包骨，甚至死亡。可惜現實這類案件時有發生，更有不少人搬屋後留下本身的毛孩，懶理牠們死活。今次就找來元朗警區刑事調查隊第六隊（動物罪案警察專隊）案件主管陳卓督察及警察臨床心理學家胡展鵬（展鵬）解構一下過往案件，動物施虐者的心態「點解咁忍心！？點解咁殘忍！？」以及大家又有什麼可以為受虐動物而做？



不負責任主人視寵物為玩伴 離棄動物以為理所當然

元朗警區刑事調查隊第六隊（動物罪案警察專隊）案件主管陳卓督察指警隊已於全港所有設有刑事調查隊的22個警區設立專責調查隊，專責處理當區的殘酷對待動物個案，市民可放心舉報懷疑虐待動物個案，令動物減少承受不必要的痛苦。

早於2021年，警方為打擊「動物殺手」，將負責調查虐待動物的刑事專隊，正式名為「動物罪案警察專隊」，陳卓加入專隊以來負責過的案件已有數十宗，最近一宗處理的案件，案情就有關兩名同居女子因將5隻家貓於鐵籠後遠行，其中兩隻餓死，最終兩人同被控一項虐畜罪及一項「未能提供充足食物和清水」罪，兩人各被判入獄2個月。陳卓指這次案件由業主報警揭發，在調查的過程中最難處理的部分是要由法醫確定兩隻不幸離世的貓是因為營養不良而死亡，對於被定罪的主人對動物不顧而去的行為有何解釋，「其實不只這次案件，好多不負責任的主人都對自己的行為有點理所當然，在他們眼中寵物只是玩伴，生命的價值可能不大，他們多數對動物都缺乏同理心。」

把動物困在過度擠迫的空間，都可能會為動物帶來傷害。

大眾愛護動物意識增 動物被虐案多靠鄰里主動報案

雖然虐待動物的新聞時有發生，但陳卓指近年有感大眾愛護動物意識增加，「大家現在看到懷疑受虐的動物都會主動向外尋求幫助，不少動物被虐案件都靠鄰里主動報案揭發。」動物被虐不能替自己發聲，可能都要依靠附近的「有心人」仗義幫助，但事實上坊間不少人都擔心自己報警會「小事化大」，怕自己證據不足又或者怕被鄰居知道是自己報警，會被報復等。陳卓對此就指：「我們會保護報案人的私隱，而且我們動物罪案警察專隊就是特別為調查虐待動物的案件而設，對比找尋坊間動物團體幫助，報警求助對動物來說能得到更實際的幫助，如有任何關於殘酷對待動物的消息或情報，請隨時與警方聯絡。」

冷處理動物多因成長階段缺乏教育 家長身教十分重要

警察臨床心理學家胡展鵬指自己亦家有愛犬，希望大家記得毛孩雖然可能只是人類生活的一部份，但對於毛孩來說，我們就是牠們生命的全部，所以要好好愛惜牠們，不要輕易棄養。

根據警方的統計數字，2023年度74宗虐待動物案件當中，成功破案的共51宗案件，當中有接近6成（57%）都由動物主人犯案，對於不負責任、不理動物生死，甚至傷害牠們的的主人，心理學家展鵬對此就指其實一般人都不會虐待寵物，因為寵物的忠實及聽話是人類在這個世界無法輕易取得的關係，加上主人慢慢會與寵物產生情感聯繫 （emotional bonding），所以會當他們是自己的好朋友、親人一樣看待，他指這些虐待動物，『冷處理』動物生死的行為其實是當然是缺乏同理心的一種表現，「其他的原因就包括主人認為寵物只是他們的『附屬品』、『玩具』，又或只是一份『禮物』，因為一時衝動而購買或者領養，在熱情退卻之後就慢慢將寵物忽略、遺忘，甚至認為牠們是一個『包袱及負擔』。這些主人有機會是因為小時候於成長過程中缺乏『愛護』及『尊重』動物的教育，他們不了解原來飼養動物是一個終身承諾。」

展鵬亦提醒家長：「家長身教十分重要，即使怕其中一些動物，如怕狗，亦不要教育子女『狗狗好可怕』，同時如果平常只當狗隻為工具犬，認為狗隻只是守門口等，都會影響到子女日後對待動物生命的態度。」

「動物囤積」多不自覺 需舉報轉介心理治療

除了冷處理動物，香港亦不時出現「過份熱心」動物囤積的個案，例如有狗場接收過百狗隻無暇處理，又或用天台屋飼養數十隻名種貓等，動物被困在擠逼骯髒的環境下無法逃生，缺乏妥善照料，健康及生命都受到威脅。對此，展鵬就指這些人可能患有「動物囤積症」（Animal Hoarding），他解釋：「有動物囤積習慣的人，通常不會認為這種行為有任何問題，他們並不理解疏忽或者不當照顧動物等同於虐待。反而囤積動物可能會令他們覺得有安全感，但當他們被迫要與動物分離的時候，就會出現強烈的焦慮及不安。而研究亦顯示動物囤積行為較多出現於單身、離婚、喪偶及獨居的女士身上。由於他們不自覺有問題，所以亦要靠其他人去舉報，讓法庭的判決令他們知道需要為自己的錯誤行為負上刑責，加上接受心理治療，才有機會讓他們正視自己動物囤積的問題。」

有關「動物守護．社區大使」計劃的詳情，可到https://www.police.gov.hk/awp/tc/index.html了解更多。

（資料由大會提供）