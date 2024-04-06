4月13日劍橋大學St John’s College申請及面試技巧講座

劍橋大學St John’s College將於2024年4月13日（星期六）舉辦申請及面試技巧講座，很榮幸邀請到來自劍橋大學St’John’s College的教授Dr. Matthias Dörrzapf 將親臨琥珀教育為有興趣入讀劍橋大學的學生講授申請及招生程序和面試技巧。



劍橋大學成立於1209年，是一所位於英國劍橋郡劍橋市的研究型大學。它是英國第二古老的大學，亦是羅素集團（Russell Group）的成員之一。大學的排名多年來都穩居大學世界排名10名内，由此可見，學術成績非常優越及研究成果對社會都有著極大的貢獻和幫助。劍橋大學實行較獨特的書院體制，區分爲三十一所書院及六所學院。各個書院都有它們自己特色的教學方法與研究方針，亦會安排多種類的體育和社交活動，從而協助新生融入當地及校園生活。

講座内容會介紹劍橋大學的教學系統，讓學生更深入瞭解學校的運作及教學模式。亦會講述學校的學生支援系統能如何協助學生融入學校的各個部分，和確保他們擁有一個美好的就讀體驗。講座内容相當豐富，必定讓你獲益良多！立即參加，不要錯過！

「劍橋大學 St John’s College 申請及面試技巧講座」

日期：2024年4月13日 （星期六）

時間：上午3時至下午5時

地點：灣仔莊士敦道181號大有大廈1208-11室

立即登記：https://forms.gle/SiECaLEtTZDptnK49

查詢：2377 7888（灣仔琥珀薈）/ 2377 7889（尖沙咀）/ 2377 7880（旺角）

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