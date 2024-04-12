DSE 2024英文科｜「監考易」續失靈　方保僑籲停用免影響考生狀態

中學文憑試2024（DSE）英文科今日（12日）開考，用作核對考生身份的手機應用程式「監考易」系統周四（11日）考中文科時臨時故障，多個試場要改用人手核對考生身份。據了解，有試場今日更新「監考易」程式新版本後，程式仍無法正常使用，並須續以人手紙本點名，涉及試場更不只一個。



有資訊科技專家建議，考評局如無信心短期內提升系統，應先改回用傳統方法為考生登記，待程式及系統往後做好負載測試及除錯，下年有信心不出錯時再使用，免影響考生應試狀態。



有試場今日更新「監考易」程式新版本後，程式仍無法正常使用。（《香港01》讀者提供）

有試場今日更新「監考易」程式新版本後，程式仍無法正常使用。（《香港01》讀者提供）

方保僑：設計有不足 除錯做得不好

香港資料科技商會榮譽會長方保僑表示，監考易再失靈，除反映不止負載測試不足，也顯示當中設計有不足，且除錯（Debug）做得不好。

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他指，系統本身設計的容量低於估計總使用量是可理解，但如果設計上做不到用戶使用程式後短時間內與系統斷開，隨著不斷有更多用戶使用程式，便有機會超出系統容量，「例如佢設計畀1,000人用，第1,001個就會入唔到。」

他續說，要短時間內將系統容量提升不容易，建議考評局如無信心短期內提升系統，不如先改回用傳統方法為考生登記，待程式及系統往後做好負載測試及除錯，下年有信心不出錯時再使用，以免程式失靈的情況嚇到考生，影響他們應試的狀態。