DSE ｜考評局宣布明起停用監考易　改用人手點名　考生續用報到易

今屆中學文憑試（DSE）應用核對考生身份的手機應用程式「監考易」系統，昨日（11日）在中文科試場出現故障，部份監考員無發登入，至今日（12日）更新版本後，於英文科考試中仍出現無法正常使用狀況，須續以人手紙本點名，且涉及多個試場。考評局秘書長魏向東和公開考試總監麥勁生晚上7時會見傳媒，回應事故並交代跟進行動。



考評局秘書長魏向東（圖左起）和公開考試總監麥勁晚上會見傳媒交代。（梁鵬威攝）

【19:10】魏向東表示，就過去兩日文憑第二代公開考試支援系統（PESS2）交代事故及跟進工作。他指，今年DSE甲類科目期間，會用PESS2系統，包括「報到易」及「監考易」程式，去年已試行系統，運作暢順，每間學校獲派手機使用。

4月9日及10日的考試，均能順暢使用，直至昨日主科中文科考試，報到易程式仍能順利運，逾八成考生能報到，當監考員開程式，就出現堵塞情況，因使用大量數據，令系統慢了，「甚至JAM了 (堵塞)」，而不能使用，故改以人手核對考生身份，考試如期開始及完成，無考生受影響。

他指，開發承辦商已檢視系統，找出潛在問題，及更新程式，已指示考場更新程式，今日情況有所改善，更多學校可用程式完成，但仍然未如理想，「唔可以以一直JAM(堵塞)」，故改以人手報到或檢查身份，考試如期開考及完成。

魏向東指，今次問題主要在於監考易程式，考慮要一段時間才解決問題，明日起停用監考易，報道易會如使用，監考員會用人手方式檢查考生身份及輸入資料。

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【19:20】麥勁生相信，改以人手點名，不會影響考場運作。他指，因大部份問題來自監考易，其運作不理想，影響其他工作，為確保正常運作，故明日英語卷三起不會全面用監考易，考生可以續用報道易簽到，而考場主任也會繼續用平台，即主任考試前30分鐘登入系統，監考員則不用登入監考易。

麥勁生指，在記錄考生出席時，監考員明日起全部改用紙本點名單，記錄考生出席，考評局明日向考場派考生編號、座位號碼點名單，監考員須填寫考生出席記錄表，並透過平台輸入記錄；點算答卷也會用人手方式，當答卷數目正確後，試場主份須寫告書及經校內外監考員簽名核實。

至於聆聽考試特別室，他稱也不會再用監考易，改以試場平台記錄，考生進入特別室原本要用報道易寫明原因，但現要則會用考試報告書紙本紀錄，填完才走。他指監考員用紙本運作不陌生，做法與之前不變。

魏向東稱，由於影響系統運作的是監考易程式，所以只停用監考易。(梁鵬威攝)

【19:22】有考生反映未能用報道易，為何不停用？魏向東稱因影響運作的是監考易，報道易所用流量不大，加上報道易方便考生報到，所以會繼續使用程式，否則往來要考生提前到試場報道，而當考生用不到報道易時，也可改用人手報道。他指，系統花900萬元開發，但未能透露承辦商。

【19:25】魏稱今日第一節有約200間學校成功用所有系統完成所有程序，第二節因被監考易拖慢，則只有100間完成，「有啲用到少少唔係用唔到，唔係discriminate（區別）邊啲學校用唔到，有啲快啲有啲慢啲」。他指有一半考生成功使用報道易，情況與昨日相似，因監考員開啟監考易後變慢，為免影響考試，試場主任建議考生關手機，由監考員幫忙報到。

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【19:27】考評局資訊科技主管崔兆斌表示，考評局無需要尋求第三方壓力測試，有相關標準和程序完成。局方指，個半月前承辦商以兩日時間完成測試。崔兆斌指，測試前，負責團隊有檢視計劃，測試上動用5、6名同事，包括承建商，做了兩至三日測試，形容結果「promising」，系統可以應付考生數目，至於為何仍然出事，他指，仍然檢視當中。他承認，近兩日使用流量較大，「出現估唔到的問題」，仍需研究導致問題的原因。

【19:34】有傳媒報道，內地試場疑有考生在試場內拍攝考卷，並流出社交平台，魏向東稱昨日已有同事跟進，認為無證據有洩露可能性，呼籲市民不用擔心，並強烈譴責個別別有用心人士映射事件。他又說兩個內地分試場運作順暢，有比香港更嚴格程序，包括不讓考生帶手機入試場，周圍也有設通訊屏蔽，譴責不負責任謠言，不排除進一步追究。

有試場今日更新「監考易」程式新版本後，程式仍無法正常使用。（《香港01》讀者提供）