DSE｜否認要求考生開考前須出席國安活動　校方：追究捏造事實者

中學文憑試數學科筆試周一（15日）舉行，當日為全民國家安全教育日，昨日（16日)網上有指，葵涌一間中學有老師要求考生參加國家安全教育日升旗儀式，否則不得進入考場。該校回覆查詢稱，並無向考生發出不得進入考場指示，當天考試準時開考及順利進行，校方保留一切法律上的權利追究捏造事實人士的責任。《香港01》亦正在教育局及考評局查詢是否收到就有關事件的投訴。



今屆中學文憑試數學科筆試4月15日舉行，當日為全民國家安全教育日。（資料圖片）

網傳考生不參與升旗儀式會被訓話

Facebook專頁《教育刺針》稱昨日接獲報料指，位於葵涌的一間中學，今屆文憑試數學科筆試當日於早會安排升國旗及進行國旗下講話，提早到達試場的DSE考生，需要前往有蓋操場站立，參加相關儀式，否則會被訓導老師「捉住訓話」，警告若不站立便「不得進入禮堂考場」。

學校：當天考試準時開考及順利進行

該中學回覆查詢稱，當天於早上8時5分至8時8分按既定程序進行升掛國旗及奏唱國歌的儀式。校方指，學校老師沒有表示若考生不參與儀式便會被訓導老師「捉住訓話」，亦沒有向考生發出不得進入考場的指示。

校方又表示，當天考試準時開考及順利進行，特此澄清，並保留一切法律上的權利追究捏造事實人士的責任。如有任何查詢，歡迎聯絡學校。