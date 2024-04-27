進入人工培植肉新時代！韓培植肉巨頭CEO韓孝周成年度風雲人物！

全球人口快速增長，氣候變遷及自然災害頻發，導致糧食危機加劇。隨著科技進步，「人工培植肉」被視為解決全球食品供應問題的技術之一，這項創新的食品科技正以驚人的速度改變著人們對肉類產品的認知和需求。與此同時，這項聲稱減碳、可持續的技術，亦引發了一系列倫理和道德上的爭議。包括對畜牧業和食品供應鏈等都產生了深遠的影響。現正於Disney+ 獨家熱播的全新科幻懸疑韓劇《支配物種》正就此項極具爭議的技術為題材，延續科幻劇熱潮，帶觀眾進入了一個充滿科技和人性考驗的世界，以人工培植肉為題材，探討科技背後人類無止境的欲望。



來自實驗室的肉類 價格高昂同時影響蓄牧業

「人工培植肉」是一種利用細胞培養技術，並在實驗室中生產的肉類替代品。「人工培植肉」的出現，使肉品生產不再需要依賴傳統的畜牧業，甚至不需要再對動物作依賴。這項技術早在2013年首次引起了世界關注，荷蘭一家研究機構成功製造出全球第一個人造肉漢堡，當時造價就高達25萬歐元。但隨著「人工培植肉」技術的不斷發展，其生產成本將逐漸下降，並進一步提高了品質和口感。

然而此項看似有利於人類及環保的技術，卻對傳統畜牧業產生了深遠影響。畜牧業是許多國家農業經濟的重要組成部分，而人工培植肉的出現正威脅著這一產業的生存。農民和畜牧業者面臨著轉型的壓力，必須尋找新的生計方式。這將對畜牧業地區的社會和經濟結構產生重大變化。一些國家也對人工培植肉採取了保守態度，例如，意大利政府於2023年3月28日宣布，禁止使用實驗室培養的食物和飼料，以保障當地的農產食品的傳統。然而，這一禁令仍需要國會通過才能正式實施。

Disney+ 熱播韓劇《支配物種》 反思科技背後議題

由韓孝周及朱智勛主演的《支配物種》故事背景設定在2025年的韓國，人工培植肉已成為主流食品，人類從數百萬年吃動物「被支配」的關係中解脱，進入「支配」世界的新時代。由韓孝周飾演的BF集團CEO尹自由研發的培植肉壟斷了全世界肉品市場，使得各地牧場相繼倒閉，畜牧業界對她恨之入骨。BF集團的迅速崛起，使世界各地企業或團體都對CEO尹自由充滿質疑，懷疑其行動背後是否牽扯到不可告人的秘密，更為她引來了各種殺機。

由朱智勛飾演的前精銳士兵，經歷了一次恐怖襲擊事件，導致戰友喪生並使韓國總統癱瘓。他一直追求真相並參與調查。禹採耘的角色非常重要，他決定擔任尹自由的私人保鑣，以滲透她的組織並揭露當天恐襲事件的真相。劇中主角將面臨倫理道德、社會權力及科技等各種問題帶來爭議和衝突，劇情引人深思。《支配物種》現已於Disney+ 獨家熱播，喜愛韓劇或科幻劇的朋友必追！

神級組合 18年後再相遇

除了題材及劇情吸引，男女主角18年後的再度合作亦成為話題！韓孝周憑藉《Moving超異能族》奪得第59屆大鐘賞系列節目部門最佳女主角，而朱智勛則憑《與神同行》系列電影及劇集《屍戰朝鮮》爆紅。是次二人首次於劇集中合作，但早於18年前初出道的兩位已經相遇，於一個綠茶廣告中首度合作，回看當時的青澀造型，再對比今時今日兩位神級主角的演技及造型變化，令眾粉絲期待萬分！

男女主角18年前青澀造型

二人18年後正式於劇集中合作。

朱智勛在劇中飾演前精銳士兵，多場打鬥奮力演出，拍攝時強忍痛風挑戰1打17

韓孝周飾演的BF集團CEO尹自由，為演活霸總，靠欣賞Ted Talk學習

朱智勛及韓孝周演技與造型都成熟有型不少。

（資料及相片由Disney+ 提供）