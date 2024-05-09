隱形加班｜工聯會黃國批香港勞工保障落後　籲參考內地個案研指標

隨着疫後復常，現時工作模式亦慢慢由實體轉移至線上工作，昨日有議員關注「離線權」議題，即指不少僱員在非工作時間被要求利用通訊工具工作出席會議及回覆信息， 工聯會立法會議員黃國今早（9日）在港台節目表示，參考內地相關案例，內地分別以佔用時間以及付出實質性勞動作為指標去判斷僱員是否進行「隱形加班」，又指勞福局昨日質詢未有具體回應議題，倡議政府盡快就有關議題進行研究。



黃國指最近內地最高人民法院的一份判決中以「佔用時間」及「付出實質性勞動」作為判斷僱員是否有「隱形加班」的衡量指標。（廖雁雄攝）

「佔用時間」及「付出實質性勞動」作衡量指標

黃國指最近內地最高人民法院的一份判決中以「佔用時間」及「付出實質性勞動」作為判斷僱員是否有「隱形加班」的衡量指標。案件的僱員是從事資訊科技行業，工作要求於非上班時間需要回覆客戶查詢，法院審視相關回覆查詢記錄後，認為僱員於非上班時間所做的工作是明顯佔用時間以及該僱員是付出實質性勞動，而判決該僱員獲得加班賠償。黃國指這個案件當中界定「隱形加班」的指標值得政府參考去再作進一步研究。

黃國：香港須因應最新工作模式盡快進行研究

工聯會去年進行一個相關研究，有六成受訪者指需要在工作以外時間工作；有四成人指未有得到任何補償，而歐洲有國家已着手研究有關「離線權」問題，他指政府經常提倡僱主與僱員以溝通協商形式去解決問題，但不是一個理想做法，又形容香港勞工保障落後，提倡香港需因應最新的工作模式盡快進行研究，在公務員上試行。不過，黃國強調純粹溝通或打電話不應當作「隱形加班」，按照內地案例，當中需要有一個具體記錄去證明僱員付出額外時間去進行實質工作。