HKICT Awards｜科技應用落地　智慧市民智慧出行

每年香港資訊及通訊科技獎（HKICT Awards）設立「智慧出行獎」及「智慧市民獎」兩個獎項，表揚業界優秀及具創意的創新產品和解決方案，並嘉許致力研發的企業和創新者。當這些科技解決方案應用落地，可從多方面便利市民出行和提升生活品質，更有機會改善醫療系統，促進物流業效率，以及協助教育工作。



體積細容量大用途廣泛 綠色儲能持續供電

賽特立科技有限公司首席執行官及聯合創辦人梁耀華（左三）聯同團隊研發「啟航1000智能電源」。

儘管香港有穩定的供電系統，但總會有要用到後備電源的情況。隨著車中泊和露營等活動興起，對擁有大儲電量而又體積細小的移動電源的需求亦相對提高。榮獲2023香港資訊及通訊科技獎「智慧出行大獎」及「智慧出行（智慧旅遊）金獎」的「啟航1000智能電源」，就能在這些層面上廣泛應用，像戶外用電、綠能減碳和緊急供電等。

這個項目由賽特立科技有限公司開發，具有1000Wh的電池容量和1250W的特定輸出功率的流動電源，提供七個供電端口，以滿足不同電器的用電需求，例如冰箱、煮食爐具、電動工具和冷風機等。該產品還具有智能應用功能，使用者可以透過手機應用程式進行操作。它採用效能高達97%的LLC諧振逆變技術，比其他同類產品效能的88%至90%為高，高效能亦減少因發熱而產生的損耗，同時實現IP55級防塵防水的安全應用，並且減少體積至比其他同類產品小50%。「啟航1000」的各個供電端口可以獨立開關並進行設定，以滿足智能家居應用的需求。產品具備UPS「不斷電功能」，在電網異常甚至停電的情況下，仍能持續為重要設備供電。除了以運動能或交流電源插頭為其充電，「啟航1000」還可配備便攜式太陽能板，實現綠色儲能。

「啟航1000智能電源」體積細小，卻有七個供電口，為不同電器提供電源。

「啟航1000」還可配備便攜式太陽能板，在戶外都可以充電，實現了綠色儲能。

賽特立科技有限公司

網址：http://www.triterrapower.com

滿足監管要求 提升溝通效率 實現智慧物流

香港國際機場是全球最繁忙貨運機場，香港機場管理局（機管局）在2021年推出了「香港國際機場貨運數據平台HKIA Cargo」，銳意進一步提升香港航空運輸及物流業的整體營運效率。繼「香港出口貨物」單元推出市場後，2022年年初，機管局聯同其技術夥伴埃森哲有限公司，再為香港海關推出「香港國際機場『大灣區海空聯運數據應用系統』」第二個單元，以滿足香港海關海空聯運便利計劃的監管要求。

海空聯運便利計劃是香港海關一項便利計劃，旨在實現香港國際機場東莞空港中心和香港國際機場之間的航空貨物多式聯運操作，香港國際機場透過數碼化實現了這項監管要求。

「大灣區海空聯運數據應用系統」利用區塊鏈和新興流動技術建立智能基礎設施，用戶可以透過單一綜合平台即時追蹤船舶航程、船期表、事故通知、貨物資訊和閉路電視錄影片段，以了解貨物運輸狀況。當貨物抵達香港國際機場碼頭時，可以透過系統掃描驗證其運輸保安封條號碼。項目獲得2023香港資訊及通訊科技獎的「智慧出行（智慧物流）金獎」。該平台將不斷發展，加入不同應用系統，提升業界的競爭能力。

「大灣區海空聯運數據應用系統」可以即時追蹤船舶航程、船期表、事故通知、貨物資訊和閉路電視錄影片段等。

香港機場管理局

網址：http://www.hongkongairport.com/tc

埃森哲有限公司

網址：http://www.accenture.com

為有需要人士導航 改善生活品質

蜂圖科技有限公司創始人兼首席執行官陳尊裕博士（左三）及其團隊榮獲智慧出行（智慧交通）金獎。

對視障人士和有需要人士來說，室內和室外環境中的障礙物和地形變化可能讓他們感到困惑和不安，繼而減少外出。為改善他們的生活品質和提高社會包容性，蜂圖科技有限公司，以及發展局的空間數據辦事處和起動九龍東辦事處合作開發「為視障人士／有需要人士設計的智慧出行導航工具」。該項目旨在提高用家的獨立性和移動能力，利用蜂圖的室內地圖的智慧導航工具，可提供無縫的室內和室外無障礙導航體驗，讓用家能夠輕鬆瀏覽複雜的環境並與四周互動。在設計和技術研究過程中，團隊與視障使用者進行了密切溝通，以了解其需求和挑戰。透過不斷進行現場試用，積極收集使用者的反饋並持續改進來提升整體體驗，開發團隊因此創造了實用且易用的功能。

最近，起動九龍東辦事處的「我的九龍東」手機應用程式還推出全新功能「暢行助手」，為視障或有需要人士提供室內外無間斷語音導航。目前，這功能已覆蓋九龍東的港鐵站內和地標購物商場，讓視障或有需要人士出行時更便利，提高其生活品質。項目獲得2023香港資訊及通訊科技獎的「智慧出行（智慧交通）金獎」，以及2023 亞太資訊及通訊科技大獎（APICTA 2023）年度科技—業務數據分析類別大獎。蜂圖科技有限公司業務總監劉展華表示，希望透過這項技術得到認可，能惠及更多有需要人士與社會大眾，激勵其他初創企業及年輕人不斷進行探索，開發更多應用產品。

「為視障人士／有需要人士設計的智慧出行導航工具」可以提高視障和有需要人士的獨立性和移動能力，從而令他們能多外出。

導航工具的地圖涵蓋室內外，用戶能夠輕鬆瀏覽複雜的環境並與周圍環境互動。

蜂圖科技有限公司

網址：http:///www.mapxus.com

阿茲海默症血液檢測 及早積極管理認知健康

康至德有限公司營運總經理歐陽麗博士代表出席2023香港資訊及通訊科技獎頒獎典禮暨晚宴。

全球人均壽命愈來愈長，但是因身體機能衰退的患病人口也愈來愈多，阿茲海默症（AD）便是其中一種最常見的退化性疾病，在香港每九個65歲以上的長者，就會有一個患有阿茲海默症。早期檢測和診斷對於阿茲海默症的管理和治療至關重要，早期干預有助提供更好的治療效果。

康至德有限公司（Cognitact）致力開發針對阿茲海默症的早期篩檢和疾病分期的血液生物標誌物。「基於血液生物標誌物的阿茲海默症的早期檢測」PlasmarkAD®測試利用蛋白質組學技術，從少量血液樣本中準確檢測與阿茲海默症相關的21種蛋白質生物標誌物的水平變化，以評估阿茲海默症的發病風險，其準確率超過96%。Cognitact還使用自主開發的機器學習演算法進行數據分析，在症狀出現前實現阿茲海默症檢測。這項技術採用多維分析方法，評估與阿茲海默症相關的不同人體系統狀態，包括免疫、代謝、炎症、神經和血管系統及功能，從而提供對疾病的全面評估，有助為患者分類。透過全面的血液生物標誌物分析，Cognitact為阿茲海默症的早期篩查提供解決方案，從而促進早期干預和疾病管理。技術亦可應用於臨床疾病監測和協助醫護人員進行早期診斷和介入治療，對老齡化社會有重要影響，並獲得2023香港資訊及通訊科技獎的「智慧市民大獎」及「 智慧市民（智慧樂齡）金獎」。Cognitact期望與不同科技範疇的公司，以及不同醫療機構和非政府機構合作，讓更多人受惠。

PlasmarkAD®技術採用多維分析方法，評估與阿茲海默症相關的不同人體系統的狀態，包括免疫、代謝、炎症、神經和血液系統及功能。

技術從少量血液樣本中準確檢測與阿茲海默症相關的21種蛋白質生物標誌物的水平變化，以評估阿茲海默症的發病風險，其準確率超過96%。

康至德有限公司

網址：https://www.cognitact.com/zh

無聲領航 視障人士不懼干擾

領航智能有限公司聯合創辦人陳曉玲博士 （左一）及首席技術官江家偉博士（左二）在2023香港資訊及通訊科技獎中獲得「智慧市民（智慧共融）金獎」。

聲音對於視障人士非常重要，可以幫助他們感知周圍的環境，例如以聲音了解交通流量、人群、障礙物和其他重要的聲音提示，以確保自身安全，所以非發聲的領航工具可以避免視障人士頻密受到聲音干擾。

領航智能有限公司（AI Guided Limited）的得獎作品「視障人士的人工智能視覺動感導航系統（GUIDi™ 智能導盲腰帶）」，在2023香港資訊及通訊科技獎中獲得「智慧市民（智慧共融）金獎」，並在APICTA 2023的社區共融及社會服務類別的健康與福祉（A組）中獲得優異獎。「GUIDi™ 智能導盲腰帶」旨在協助視障人士行動和導航，這款創新設備是全球少有不是依賴以聲音導航的工具，而是透過結合人工智能視覺和觸覺反饋來檢測障礙物並提供方向指引。這款腰帶配備攝像鏡頭、陀螺儀和加速度計等傳感器，當檢測到潛在危險或障礙物時，會透過強烈的震動提醒佩戴者，同時可透過輕微震動提供路徑跟隨信號。「GUIDi™ 智能導盲腰帶」已經在香港和德國應用，更期望將香港科研帶到國際市場。

「GUIDi™ 智能導盲腰帶」是全球少有不是依賴以聲音導航的工具。

領航智能有限公司

網址：https://www.ai-guided.com/

體感科技 多元應用於學習之中

豈寅遊戲科技有限公司榮獲2023香港資訊及通訊科技獎「智慧市民（智慧教育及學習）金獎」。

提到Joystick（搖桿），大多會聯想到電子遊戲，但是在2023香港資訊及通訊科技獎中獲得「智慧市民（智慧教育及學習）金獎」的「虛擬運動及藝術科技的STEM教學」，則利用搖桿在不同領域發揮作用。

這款由豈寅遊戲科技有限公司開發的項目，是一套專為學生、開發者和藝術家開發的「體感軟硬件交互技術」，當使用者掌握搖桿，它能夠全方位捕捉使用者的動作並將其轉化為軟件輸入信號。技術已應用於多個領域，包括STEM教學、樂齡電競、虛擬運動訓練、商業應用和場地活動。它操作簡單，容易配對，適合任何年齡層使用，又能與市面上大多數的開發軟件和平台相容，因此不僅適合小學、中學和大學的學生使用，還能大大提升開發者開發體感軟件的效率。有學生利用這項「體感軟硬件交互技術」開發出適合長者的體感遊戲，並在2022年的智博會青少年專利孵化展中獲得銀獎。由於是開放API（應用程式介面）而且成本低，它可以被應用於各種領域，成為學生學習的優秀工具。

技術能應用於多個領域，包括STEM教學、樂齡電競、虛擬運動訓練、商業應用和場地活動。

豈寅遊戲科技有限公司

網址：https://www.kellyjohnstudio.com/

2024香港資訊及通訊科技獎開始接受報名

香港資訊及通訊科技獎（Hong Kong ICT Awards）為本地資訊科技界的年度盛事，目的為鼓勵香港業界精英和企業不斷追求創新和卓越。香港資訊及通訊科技獎共設有8個獎項類別，包括數碼娛樂獎、金融科技獎、資訊科技初創企業獎、商業方案獎、智慧生活獎、智慧出行獎、智慧市民獎及學生創新獎。為了激發更多AI的創新應用，今年每個獎項類別均增設一個嶄新獎項：「最佳人工智能應用」獎，以彰顯並表揚那些在相關範疇應用AI方面取得傑出成就的參賽作品。2024香港資訊及通訊科技獎現已開始接受報名，歡迎不同領域的科技人才參加，截止日期為2024年7月12日，比賽詳情請參閱： https://www.hkictawards.hk/

（資料及相片由客戶提供）