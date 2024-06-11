大學質素｜質保局公布中大質素核證報告　段崇智：結果令人鼓舞

撰文：何倩瑜
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大學教育資助委員會轄下質素保證局今日（11日）公布第三輪質素核證周期的香港中文大學質素核證報告，從學術標準和學術質素管理架構、課程發展、審批、監察及檢討安排、教與學、學生學習評核，以及學生支援安排，進行詳細分析及評論。報告列舉若干良好實踐做法和建議行動，藉此鼓勵中大以至整個高等教育界別持續優化其質素保證機制。中大校長段崇智指，核證結果令人鼓舞，充分認可中大和香港中文大學（深圳）多年來為提供優質教育所付出的努力。

教資會轄下質素保證局今(11日)公布第三輪質素核證周期的香港中文大學質素核證報告，列舉中大若干良好實踐做法及建議行動。(夏家朗攝)

質素保證局表示，中大是第三輪質素核證周期中第三所進行質素核證的大學。該輪質素核證聚焦大學如何檢視和優化學術標準和學術質素架構、學術課程發展、教與學、學生學習評核和學生支援，以及大學如何透過搜集、分析及使用數據，以支援上述質素保證的流程。報告列舉若干良好實踐做法和建議行動，藉此鼓勵中大以至整個高等教育界別持續優化其質素保證機制。核證報告全文連同中大的正式回應載於質保局網頁

報告指出：

中大和中大（深圳）致力制定有效且廣泛的政策，檢視和優化學術標準和質素管理架構；

中大和中大（深圳）參照校外基準（例如全面的國際化校外專家委員會），確保質素和水準，以提升整體學生體驗；

把畢業生應具備的特質全面融入課程設計、監察和檢討，與修課及研究課程的學習、教學及評估環環相扣，並對之產生正面作用；

自上次質素核證以來，在表述標準參照和果效為本評核方面取得重大進展；

中大和中大（深圳）有系統地搜集、分析及使用量性及質性數據，以規劃、管理、評估和提升學術活動，包括在科目和課程層面有效善用學生意見，為各種檢討提供憑據；

中大和中大（深圳）設有完善的政策和程序，以及精心設計的基礎設施，方便學生學習和促進個人、學業及專業發展，從而為學生提供優質且有效的支援；並設有各式各樣幫助學生融合的支援措施；

適時回應社會和學生的需要；為各級學生提供學習資源和學習環境；及

中大和中大（深圳）通過全面及多層方式的學業指導計劃，識別並支援高風險學生。

核證報告由質保局委任的評審小組擬備，核證結果以中大提交的自行評估報告及一系列與中大教職員、學生及校外持份者，如僱主，於2023年10月進行的核證會議為基礎。核證報告經質保局審議後，今年5月獲教資會接納。

段崇智：結果令人鼓舞　認可中大多年的努力

中大校長段崇智指，核證結果令人鼓舞，充分認可中大和香港中文大學（深圳）多年來為提供優質教育所付出的努力。（中大網站圖片）

中大校長段崇智指，核證結果令人鼓舞，充分認可中大和香港中文大學（深圳）多年來為提供優質教育所付出的努力。他由衷感謝質保局全面而嚴謹的審核，他形容是次質素核證為大學締造良機，檢討不同層面的教學活動和措施。適逢中大慶祝創校六十周年及中大（深圳）慶祝創校十周年的里程碑，《質素核證報告》肯定了大學在學術標準和質素管理方面的成就，為大學的未來發展奠下穩固基礎。

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