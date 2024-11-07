六旬漢涉殺女友三母女　陪審團只裁定被告縱火及3項誤殺罪成

六旬地盤工人聲稱因屢遭42歲同居女友揶揄「又老又窮」，又指女方稱會另找較年輕男友，他稱在持續被言語侮辱下，於盛怒時涉嫌在他們共處的大埔劏房單位怒斬女友逾百刀，女友兩名未成年女兒亦被斬傷，六旬漢並在單位縱火，聲稱欲和三母女同歸於盡，但他因「頂唔順」而獨自衝出單位。他否認謀殺和有意圖而縱火共4罪受審，陪審員今（7日）在高院退庭商議，裁定他3項謀殺罪不成立，但3項誤殺罪及1項縱火罪成立，法官把案押後至11月12日求情。



溫身上有逾百處刀傷

被告姚委祥，65歲，地盤工人。他被控3項謀殺罪，及一項有意圖而縱火，指他於2021年7月12日在香港，謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）和廖淑媛（8歲），及在同日於大埔鄉事會坊美雲樓5樓一個單位內縱火。庭上透露，法醫在溫身上發現逾百處刀傷，賴身上有36處刀傷，最年幼的廖淑媛身上亦有6處刀傷。被告願承認誤殺罪，但不獲控方接納。

被告姚委祥被指斬傷3母女後在劏房內縱火，他獨自逃出單位獲救。(資料圖片)

消防員到場救火後在單位內發現3具疊在一起的屍體。(資料圖片)

案發單位在大埔美雲樓一劏房單位。(資料圖片)

消防員到場在單位內發現3人，包括兩名女童，並即送她們到醫院搶救。(資料圖片)

消防員到場在單位內發現3人，包括兩名女童，並即送她們到醫院搶救。(資料圖片)

消防員到場在單位內發現3人，包括兩名女童，並即送她們到醫院搶救。(資料圖片)

幼女拒離開 被告一人衝出來

控方案情指，被告和女死者溫菊芳在打麻雀時認識，兩人其後拍拖。被告後來搬入溫的單位，和溫及其兩名女兒賴夢芯和廖淑媛同住。案發日清晨2時前，溫的鄰居聽到溫的單位傳來拍打聲，有人稱：「老公，你擺低把刀先」、「殺人，救命呀」，於是報警。單位其後有黑煙冒出。

鄰居陳焯輝後來作供稱，他在起火後曾勸溫的幼女離開單位，惟幼女稱要「跟住媽咪」拒離開。鄰居們後來也難忍濃煙到防煙門等消防員時，見被告獨自一人從單位衝出來。

消防員在房內見3事主屍疊屍

消防員其後到場把火救熄，在單位內移開一塊木板時，發現溫和兩名女童的屍體。當時三人的屍體堆疊，其中溫的屍體在最底，長女則在中間，幼女的屍體則在最上層。法醫指，三人的死因均為多處刀傷和吸入濃煙，其中溫和長女分別有逾百處和36處刀傷，幼女則有6個刀傷。惟單位起火時她們均未去世。

向警稱遭溫揶揄又老又無錢揮刀後縱火

被告在與警方的錄影會面稱，他案發前曾和溫爭執，溫斥被告年老和無錢，又自言已另結新歡。被告遂用刀斬溫，兩女童見狀為保護媽媽被斬傷，溫則稱：「我會同你過世，會同你一齊老。」被告揮刀後用火機點燃衣物，打算同歸於盡，惟他最終「頂唔順」濃煙，衝出單位。

會面期間情緒激動稱無意傷兩童

被告在會面期間不時情緒激動，伏在枱面痛稱無意傷害兩名女童，自言視兩名女童為親生女兒。被告又指溫「姣」及衣著性感愛露胸，又形容她：「好暴躁...呃咗好多人呀。」又指他戶口曾有100萬元，但都因為溫花光，並指溫常賭馬。

惟作證的鄰居均稱不覺溫衣著暴露，溫的前夫與家人亦指溫雖有打牌，但不算爛賭。溫的姨甥稱曾見被告向溫稱，若她提分手會斬死她。

鄰居陳北賢稱平時不覺女事主溫菊芳衣著暴露及「姣」。(朱棨新攝)

女鄰居陶玉蘭稱覺女事主溫菊芳與一般「師奶」無異，不覺她衣著暴露，亦未見過她向男人打情罵俏。(朱棨新攝)

證人賴雪庭(圖)是女死者溫菊芳的前夫，他指溫不算爛賭，不會欠百萬賭債。(朱棨新攝)

死者溫菊方的外甥廖文浩稱，曾見被告姚委祥威脅溫稱，若她提出分手便會斬死她。(朱棨新攝)

辯方陳詞指被告受溫持續言語侮辱

辯方結案陳詞指，溫在事發前不斷以言語侮辱被告，嫌棄他又老又窮，又稱要找一個年輕男友，被告在她持續言語刺激下才會用刀斬她，無意傷害兩名女童；控方則被告必然是將三母女身體疊在一起的人，此舉反映他當時具思考和執行計劃的能力，並未失去理智。

但控方陳詞卻指，三名被告的屍體疊在一起情況異常，認為是被告把她們放置在一起，又指被告情緒激動不代表他失去理智。

案件編號：HCCC163/2023