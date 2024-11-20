黎智英案．自辯｜黎智英已上證人枱作供　警方在法院外嚴密戒備

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌勾結外國勢力，被指違反《港區國安法》案件續審，黎早前已被裁定表證成立，他的律師表示黎會出庭自辯，案件押後至今(20日)在西九龍法院(暫代高等法院)續審。黎並已上證人枱，並以英文宣誓作供，《香港01》會跟進報道。



黎智英。

西九法院昨日處理完民主派47人顛覆案後，法院外的排隊人龍繼續，即使下著雨，昨夜仍續有數十人在法院外排黎案的旁聽席。警方亦繼續加強在法院的保安，包括派出反恐特勤隊在現場持槍戒備。

黎案如常在早上十時開庭，黎的妻女及天主教香港教區榮休主教陳日君，均有到庭旁聽。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英案撮要