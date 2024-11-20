黎智英自辯｜黎以英文作供　談及辦報經過　指提倡港獨是陰謀

撰文：安梓寧
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壹傳媒創辦人黎智英涉嫌勾結外國勢力，被指違反《港區國安法》案件續審，黎早前已被裁定表證成立，他的律師表示黎會出庭自辯，案件押後至今(20日)在西九龍法院(暫代高等法院)續審。黎並已上證人枱，並以英文宣誓及英文作供。他提及1989年的六四事件後，想參與傳播與自由有關的訊息，並成了蘋果日報，並以法治自由和民主為核心價值，但反對任任何暴力、港獨和台獨，並強調提倡港獨是陰謀，又指港獨太瘋狂。《香港01》會跟進報道。

黎智英。

西九法院昨日處理完民主派47人顛覆案後，法院外的排隊人龍繼續，即使下著雨，昨夜仍續有人在法院外排黎案的旁聽席。警方亦繼續加強在法院的保安，包括派出反恐特勤隊在現場持槍戒備。

黎上庭時精神不錯面露笑容

今早8時許，已有數10名市冒雨排隊，等候進入法庭旁聽。黎案如常在早上10時開庭，黎的妻女及天主教香港教區榮休主教陳日君，均有到庭旁聽。

黎今身穿淺啡色西裝外套，並架上眼鏡。他精神不錯，不時望向旁聽的妻子和香港榮休樞機主教陳日君一方，並面露笑容。

黎智英案重開並會出庭自辯，黎智英由囚車押送至西九龍法院。（梁鵬威攝）
黎智英案重開並會出庭自辯，警員在西九龍法院外加強戒備。（梁鵬威攝）
黎智英案重開並會出庭自辯，西九龍法院外即使下著雨，仍有排隊等候旁聽席的人龍。（梁鵬威攝）
黎智英案重開並會出庭自辯，西九龍法院外即使下著雨，仍有排隊等候旁聽席的人龍。（梁鵬威攝）

六四事件後決定成立壹傳媒

黎在三名懲教署職員陪同下，由犯人欄行到證人台，並一直戴上耳機，以英語作供。他先講及出售服裝公司後，成立壹傳媒。被問及為何要成立壹傳媒時，他指在六四事件後，想參與傳播與自由有關的訊息，並指「資訊越多，你知道的越多，會有更多的自由。」他稱首次參與政治，是1989年的六四事件，但他不認為自己屬政治人物。

蘋果日報核心價值是法治自由和民主

他繼而講及，由於傳媒業務的擴張，因此亦創立蘋果日報。他指，蘋果日報的核心價值和香港人的價值一樣，即法治、自由和民主。

認為提倡港獨是陰謀

黎亦講及，他反對任何暴力、港獨和台獨。他認為，提倡港獨是一個陰謀，指有人想「讓我們跌入陷阱」。他直指，港獨想法太瘋狂，並不容許員工講及港獨。

1995年6月20日《蘋果日報》創刊號。（盧翊銘攝）

創刊號明言選擇自由的威力比任何力量都強大

辯方其後展示《蘋果日報》於1995年6月20日的創刊社論「《蘋果日報》：我們屬於香港」，內文包括：「在資訊透明的今日，人民選擇自由的威力比任何力量都要強大。只要讀者選擇我們、支持我們的報道、認同我們的立場，那麼不管壓力有多大，我們都必定可以站立起來」，和「我們深信，習慣了自由的香港人，對不合理的禁制、不公平的對待一定不會啞忍，因為天生下來香港人便對自由熱烈追求。」

黎指員工都會遵從這些原則

黎指，該社論由他撰寫，亦是他唯一一次撰寫的社論，該些內容是《蘋果日報》的指引原則。被問及如何確保員工會遵從這些原則，黎回應指員工都是香港人，會抱有相同的價值。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英案撮要

黎智英案・一｜用蘋果日報煽動制裁中港　推英文版望美政府支持黎智英案・二｜用重光團隊遊說國際制裁中國　達致「支爆」主張黎智英案・三｜與黎相關的主要人物　涉向泛民轉賬逾億（附名單）黎智英案・四｜張劍虹作供　講述蘋果日報由狗仔隊變反共報章經過黎智英案・五｜張劍虹作供：黎深信外國勢力能保護　無得退要去盡黎智英案・六｜辯方盤問張劍虹質疑推卸責任　張強調黎下編採指示黎智英案・七｜陳沛敏指示報道要令運動持續　記者如帶動機去報道黎智英案・八｜陳沛敏指黎堅持一人一信運動　稱不能再裝聰明小心黎智英案・九｜辯方指蘋果享編採自由　陳沛敏：黎生唔出聲都係嘅黎智英案・十｜主筆楊清奇指黎既慷慨又殘忍　想留下要聽指示黎智英案・十一｜楊清奇形容蘋果鳥籠自主　李宇軒講述眾籌登報黎智英案・十二｜李宇軒等成立重光團隊　見美議員望其政府做啲嘢黎智英案・十三｜李宇軒曾商流亡政府　參與對華政策跨國議會聯盟黎智英案・十四｜陳梓華指黎想傳話叫勇武克制　甚至想主導國際線黎智英案・十五｜陳梓華指黎曾指國安法雷聲大雨點小　被捕屬好事黎智英案・十六｜陳梓華否認作假證博減刑　周達權批款如橡皮圖章黎智英案．十七｜警員提及與張劍虹經過　庭上播黎被捕前訪談節目
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