黎智英自辯｜黎以英文作供　談及辦報經過　指提倡港獨是陰謀

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌勾結外國勢力，被指違反《港區國安法》案件續審，黎早前已被裁定表證成立，他的律師表示黎會出庭自辯，案件押後至今(20日)在西九龍法院(暫代高等法院)續審。黎並已上證人枱，並以英文宣誓及英文作供。他提及1989年的六四事件後，想參與傳播與自由有關的訊息，並成了蘋果日報，並以法治自由和民主為核心價值，但反對任任何暴力、港獨和台獨，並強調提倡港獨是陰謀，又指港獨太瘋狂。《香港01》會跟進報道。



黎智英。

西九法院昨日處理完民主派47人顛覆案後，法院外的排隊人龍繼續，即使下著雨，昨夜仍續有人在法院外排黎案的旁聽席。警方亦繼續加強在法院的保安，包括派出反恐特勤隊在現場持槍戒備。

黎上庭時精神不錯面露笑容

今早8時許，已有數10名市冒雨排隊，等候進入法庭旁聽。黎案如常在早上10時開庭，黎的妻女及天主教香港教區榮休主教陳日君，均有到庭旁聽。

黎今身穿淺啡色西裝外套，並架上眼鏡。他精神不錯，不時望向旁聽的妻子和香港榮休樞機主教陳日君一方，並面露笑容。

黎智英案重開並會出庭自辯，黎智英由囚車押送至西九龍法院。（梁鵬威攝）

黎智英案重開並會出庭自辯，警員在西九龍法院外加強戒備。（梁鵬威攝）

黎智英案重開並會出庭自辯，西九龍法院外即使下著雨，仍有排隊等候旁聽席的人龍。（梁鵬威攝）

黎智英案重開並會出庭自辯，西九龍法院外即使下著雨，仍有排隊等候旁聽席的人龍。（梁鵬威攝）

六四事件後決定成立壹傳媒

黎在三名懲教署職員陪同下，由犯人欄行到證人台，並一直戴上耳機，以英語作供。他先講及出售服裝公司後，成立壹傳媒。被問及為何要成立壹傳媒時，他指在六四事件後，想參與傳播與自由有關的訊息，並指「資訊越多，你知道的越多，會有更多的自由。」他稱首次參與政治，是1989年的六四事件，但他不認為自己屬政治人物。

蘋果日報核心價值是法治自由和民主

他繼而講及，由於傳媒業務的擴張，因此亦創立蘋果日報。他指，蘋果日報的核心價值和香港人的價值一樣，即法治、自由和民主。

認為提倡港獨是陰謀

黎亦講及，他反對任何暴力、港獨和台獨。他認為，提倡港獨是一個陰謀，指有人想「讓我們跌入陷阱」。他直指，港獨想法太瘋狂，並不容許員工講及港獨。

1995年6月20日《蘋果日報》創刊號。（盧翊銘攝）

創刊號明言選擇自由的威力比任何力量都強大

辯方其後展示《蘋果日報》於1995年6月20日的創刊社論「《蘋果日報》：我們屬於香港」，內文包括：「在資訊透明的今日，人民選擇自由的威力比任何力量都要強大。只要讀者選擇我們、支持我們的報道、認同我們的立場，那麼不管壓力有多大，我們都必定可以站立起來」，和「我們深信，習慣了自由的香港人，對不合理的禁制、不公平的對待一定不會啞忍，因為天生下來香港人便對自由熱烈追求。」

黎指員工都會遵從這些原則

黎指，該社論由他撰寫，亦是他唯一一次撰寫的社論，該些內容是《蘋果日報》的指引原則。被問及如何確保員工會遵從這些原則，黎回應指員工都是香港人，會抱有相同的價值。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英案撮要