黎智英自辯｜強調從未向編採設限制　曾親邀曾鈺成撰文但被拒

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（21日）下午在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英繼續自辯，對於時任《蘋果日報》主筆楊清奇指黎設定《蘋果》的基本立場。黎強調從沒有設立限制，認為楊的指任何傳媒也有其價值觀，其編採人員會跟隨，即使美國傳媒CNN，亦有其自由主義的鳥籠。



黎又否認他在其專欄的文章是煽動他人憎恨中港政府，他只是預測可能發生的事，及呼籲他人遊行，他又稱曾邀請建制派的曾鈺成為《蘋果日報》撰文，但遭曾拒絕。



黎智英強調他從未向編採設限制。(資料圖片)

被告楊清奇作供時指黎智英在《蘋果日報》設定基本立場。(歐嘉樂攝)

被問到為何認為CNN針對特朗普，黎智英指CNN屬自由派，亦有自由主義的「鳥籠」。（Reuters）

楊清奇升任主管前不認識楊

黎智英下午作供時指，楊清奇成為論壇版主管前，並不認識楊。黎稱他曾數次介紹寫手予楊，替論壇版撰文，包括資深傳媒人區家麟和作家顏純鈎。黎稱他推薦寫手有兩個條件，包括熟識政治和經濟範疇，和文筆好。

沒有對編採人員定立限制

楊清奇作供時曾以「鳥籠自主」形容《蘋果》的「採編自主」，指黎已設定了《蘋果》的基本立場。編採人員雖有一定的自主權，但不可越過定下的立場。黎智英指，從沒有在此方面定立限制。

傳媒有其價值觀編採會跟隨

黎又指以楊的說法，傳媒有其價值觀，其編採人員也會跟隨，正如《星島日報》和《東方日報》也不會讚同示威者，更遑論是《文滙報》和《大公報》。

法官杜麗冰問為何黎認為CNN等針對特朗普，黎稱CNN屬自由派，特朗普屬保守派。法官續問是否CNN也有「鳥籠」，黎稱有其自由主義的「鳥籠」。

黎智英稱曾親自邀請屬建制派的曾鈺成撰文，但遭曾拒絕。（盧翊銘攝/資料圖片）

曾親自邀請曾鈺成但被拒

辯方繼而問，有否邀請屬建制派的寫手，黎透露聯絡曾鈺成，但對方拒絕。辯方繼而展示，陳沛敏於2018年4年向黎發送的訊息，她在訊息提出邀請多人成為蘋果寫手，除了曾鈺成，名單還包括曾俊華、任志剛等。黎透露，他認識曾鈺成，所以親自邀請曾，其他的由陳負責，邀請曾俊華和任志剛也不成功。

專欄文章只是預測可能會發生的事

控方指黎智英利用《蘋果日報》作為平台，多番發布煽動性文章，當中包括黎在報章專欄「成敗樂一文」的文章。辯方問及於其中一篇，於2019年4月刊登的〈請站出來保住最後防線〉，問黎是否有意令他人憎恨中港政府，黎否認，強調只是預測會發生何事。負責盤問的辯方大狀關文渭則指，法庭不會決定其推測是否準確，歷史自有定奪(This is a matter of history)

沒煽動他人憎恨中港政府

辯方繼而問及於同年5和6月刊登的〈諗移民定諗遊行〉和〈為自己和下一代 阻擋香港沈淪〉，黎指文章沒有煽動他人憎恨中港政府，只是呼籲他人遊行。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英案撮要