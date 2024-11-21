黎智英自辯｜衝擊立法會曾提做年輕人心聲　黎稱是建議而非指示

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，案件（21日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英繼續自辯。黎庭上重申，他反對反修例運動中的暴力行為，亦認為示威者於7.1衝入立法會事件，屬暴力和違法。黎亦承認他當日有向《蘋果日報》時任副社長陳沛敏轉發多個訊息，提及集中做年輕人的心聲，及想爭取市民諒解和支持等。他庭上解釋，認為年輕人做錯事，想為他們解釋，令外界了解他們的想法，從而不損害運動。他理解訊息為會被視作編採指示，但他無意這樣做，強調只是建議。



黎智英認他曾發出的訊息或令人覺得是指示，但他並無意這樣做，強調只是建議。（資料圖片/張浩維攝）

示威者衝入立法會後曾向陳發多個訊息

黎智英今作供時，講及有示威者於2019年7月1日衝入立法會，他其後向《蘋果日報》時任副社長陳沛敏轉發多個訊息，包括：「明天是否集中做年輕人的心聲，盡量為他們在這件事上爭取市民諒解和支持，得以平反？」和「盡量做大做特做令年輕人獲得同情，令指責他們的市民反省」。

黎承認訊息看來是編採指示，但他無意這樣做。他沒有要求陳做任何事，當時和她討論事件。

黎智英承認2019年7月1日，示威者衝入立法會是暴力事件，並且違法，但無人受傷，故認為不屬嚴重。(詳看下圖)

有示威者坐在議員座位休息。(資料圖片)

地下閣樓至2樓走廊有約1000平方米地方被油漆被塗鴉。(資料圖片)

照明設備、滅火系統、11部升降機及10條扶手電梯損毀。(資料圖片)

家俬、電器、擺設、藝術品、紀念品店及接待處損毀。(資料圖片)

家俬、電器、擺設、藝術品、紀念品店及接待處損毀。(資料圖片)

45幅幕牆玻璃、3幅自動玻璃趙門、13隻玻璃門被破壞，地下大堂250平方米石牆被塗鴉。(資料圖片

沒有人受傷不認為是嚴重暴力

黎續稱，反對反修例運動中的暴力行為。他亦同意該事件屬暴力，因為有財物受損，屬於違法，但事件中沒有人受傷或生命受威脅，因此不認為嚴重暴力。黎認為，當時年輕入做錯事，因此想讓他們解釋，令外界了解他們的想法，體諒他們，從而不損害運動。他亦強調，此訊息非編採指示，而是建議。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英案撮要