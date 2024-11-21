黎智英自辯｜衝擊立法會曾提做年輕人心聲 黎稱是建議而非指示
撰文：安梓寧
出版：更新：
壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，案件（21日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英繼續自辯。黎庭上重申，他反對反修例運動中的暴力行為，亦認為示威者於7.1衝入立法會事件，屬暴力和違法。黎亦承認他當日有向《蘋果日報》時任副社長陳沛敏轉發多個訊息，提及集中做年輕人的心聲，及想爭取市民諒解和支持等。他庭上解釋，認為年輕人做錯事，想為他們解釋，令外界了解他們的想法，從而不損害運動。他理解訊息為會被視作編採指示，但他無意這樣做，強調只是建議。
示威者衝入立法會後曾向陳發多個訊息
黎智英今作供時，講及有示威者於2019年7月1日衝入立法會，他其後向《蘋果日報》時任副社長陳沛敏轉發多個訊息，包括：「明天是否集中做年輕人的心聲，盡量為他們在這件事上爭取市民諒解和支持，得以平反？」和「盡量做大做特做令年輕人獲得同情，令指責他們的市民反省」。
黎承認訊息看來是編採指示，但他無意這樣做。他沒有要求陳做任何事，當時和她討論事件。
黎智英承認2019年7月1日，示威者衝入立法會是暴力事件，並且違法，但無人受傷，故認為不屬嚴重。(詳看下圖)
沒有人受傷不認為是嚴重暴力
黎續稱，反對反修例運動中的暴力行為。他亦同意該事件屬暴力，因為有財物受損，屬於違法，但事件中沒有人受傷或生命受威脅，因此不認為嚴重暴力。黎認為，當時年輕入做錯事，因此想讓他們解釋，令外界了解他們的想法，體諒他們，從而不損害運動。他亦強調，此訊息非編採指示，而是建議。
4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。
案件編號：HCCC 51/2022
黎智英案撮要
黎智英案・一｜用蘋果日報煽動制裁中港 推英文版望美政府支持黎智英案・二｜用重光團隊遊說國際制裁中國 達致「支爆」主張黎智英案・三｜與黎相關的主要人物 涉向泛民轉賬逾億（附名單）黎智英案・四｜張劍虹作供 講述蘋果日報由狗仔隊變反共報章經過黎智英案・五｜張劍虹作供：黎深信外國勢力能保護 無得退要去盡黎智英案・六｜辯方盤問張劍虹質疑推卸責任 張強調黎下編採指示黎智英案・七｜陳沛敏指示報道要令運動持續 記者如帶動機去報道黎智英案・八｜陳沛敏指黎堅持一人一信運動 稱不能再裝聰明小心黎智英案・九｜辯方指蘋果享編採自由 陳沛敏：黎生唔出聲都係嘅黎智英案・十｜主筆楊清奇指黎既慷慨又殘忍 想留下要聽指示黎智英案・十一｜楊清奇形容蘋果鳥籠自主 李宇軒講述眾籌登報黎智英案・十二｜李宇軒等成立重光團隊 見美議員望其政府做啲嘢黎智英案・十三｜李宇軒曾商流亡政府 參與對華政策跨國議會聯盟黎智英案・十四｜陳梓華指黎想傳話叫勇武克制 甚至想主導國際線黎智英案・十五｜陳梓華指黎曾指國安法雷聲大雨點小 被捕屬好事黎智英案・十六｜陳梓華否認作假證博減刑 周達權批款如橡皮圖章黎智英案．十七｜警員提及與張劍虹經過 庭上播黎被捕前訪談節目