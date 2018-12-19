一場超強颱風「山竹」，帶走11棵名列《古樹名木冊》的古樹。風災無情，但樹木管理失誤，同樣會令古樹衰落，甚至失去性命。 有「樹博士」之稱、香港教育大學社會科學系（地理及環境科學）研究講座教授詹志勇在90年代曾歸納港島及九龍共380棵「冠軍級」古樹，但十年後覆檢時發現冠軍樹數量大跌一成半。「冠軍樹需要特別照顧，而非任由它們自生自滅」。詹志勇曾多次目睹冠軍樹衰落，為枉死的古樹感不忿，也為錯種的樹木感無奈，嘆言「（政府）只做了上半場、下了一半功夫，但無做下半場。既然覺得寶貴，為何不多做一點？」

隨著城市變遷，有冠軍樹在鬧市中仍蓬勃生長，也有冠軍樹逐漸衰弱，甚至難逃移除命運。（盧翊銘攝）

冠軍級古樹非只考慮年齡，評審準則還包括樹木高度、樹冠幅面和主幹直徑、樹結構完整度、健康和強壯度、品種、生長地、與當地社群或顯赫人物的歷史及社會淵源等，這與後來在2004年政府推出的《古樹名木冊》評審準則相若。

在九龍公園旁海防道的這排老樟樹，多年來向途人展示堅實的樹幹和碩大的樹枝，詹志勇形容它們是眾多冠軍樹中的尖子。（盧翊銘攝）

斜坡上的百歲老樟樹風采依然



走入九龍公園旁的海防道，沿路的斜坡被一整排高大的樟樹點綴，碩大的樹枝延伸至半條馬路，彷如鬧市中的太陽傘，但經過「山竹」的洗禮後，枝葉明顯變得有點疏落。這些樟樹在20多年前已被詹志勇列為「冠軍樹」，總體得分獲A級，逾百歲的樟樹至今仍健康地活著。



這些老樟樹曾位於英軍的威菲路軍營，直至軍營在60年代遷出，才改建成九龍公園。當年在軍隊的保護下，加上在斜坡生長，受到的人為破壞較少，詹志勇認為樟樹樹幹依舊粗壯，也沒有明顯傷口或裂縫，唯一改變只是樹冠不及當年般濃密。

尖沙嘴栢麗購物大道旁的這排細葉榕同樣被列為冠軍樹，但部分樹木內部已開始腐爛，甚至因感染樹癌而倒下了。（盧翊銘攝）

低級錯誤致榕樹健康走下坡



生長在尖沙嘴栢麗購物大道旁的這排細葉榕，命運卻截然不同。以《古樹名木冊》中編號為LCSD YTM/19的細葉榕為例，詹志勇說樹木內部已開始腐爛，樹洞有曾被水泥封閉的痕跡，令水分難以揮發，慨嘆指做法不過是「cosmetic treatment」。它的健康狀況亦未能反映在《古樹名木冊》，狀況僅顯示為「存活」。



「美化」榕樹的做法可追溯至70年代英女皇訪港。即使車隊只是匆匆途徑彌敦道，政府為免道路兩旁「肉酸」樹腳被看見，故興建石壆及填泥「遮醜」，覆蓋樹根和樹幹底部，成為樹幹底部腐爛的開端。其後，政府移平九龍公園往彌敦道方向的山坡，擴大行人路，令榕樹的生長空間大大收窄，也破壞部分樹根，令榕樹的健康一路走下坡。

詹志勇提出「引氣根落地」方法獲採用，以帶泥的竹筒包裹榕樹氣根，有助加促其生長，接觸土壤後會迅速長粗，成為新的支撐。（盧翊銘攝） 政府曾擔心這棵細葉榕會倒塌，響起滅樹警號，詹志勇在樹木管理專家小組任內則提出「引氣根落地」方法「保樹」。救樹做法簡單，以帶泥的竹筒包裹榕樹氣根，引導氣根落地至被鑿開石屎的新花槽，換走劣質及被壓實的土壤，倒入優質土壤。 康文署表示，目前栢麗大道一帶的古樹名木中有22棵榕樹的樹幹上發現樹洞，當中11棵完成擴闊花槽工程，並引導氣根至新的花槽中生長，成為該樹新的支撐根。

在90年代，這排細葉榕整體得分為B級，至今天詹志勇仍決定維持原判，非因這批細葉榕沒受到城市化及人為破壞，而是狀況最差的幾棵已消失。翻查資料，去年超強颱風「天鴿」吹倒了曾被發現感染褐根病的細葉榕（LCSD YTM/12）；2012年同被證實患感染褐根病的細葉榕（LCSD YTM/8）倒塌壓傷5人；2010年康文署以感染褐根病及受毒蛾侵襲為由，斬掉了另一棵細葉榕（LCSD YTM/10）。因花槽及管理錯失，令具傳染性的樹癌逐漸危害毗鄰的古樹，終難逃移除命運。

榕樹在地面和地底均需要較大的生長空間，早年種植時生長環境也寬敞，但隨著城市發展，常因妨礙雙層巴士行駛或遮擋毗鄰建築物而被剪枝，甚至連生長空間也被大大收窄。（盧翊銘攝）

樹博士嘆政府護樹功夫只做一半



政府護樹方法常被詬病，詹志勇在1993年至2003年持續監察市區冠軍樹，發現380棵冠軍樹在10年間失去了54棵，當中126棵細葉榕古樹死了20棵，估計是掘路工程傷害樹根，令古樹變得脆弱，當遇上颱風就輕易被吹倒了。面對平均每年死了5.4棵古樹，他當年推算若沒有恰當的護樹措施，剩餘的326棵冠軍樹或在60年內消失。

詹志勇認為，政府把古樹資料放上網供市民查閱，但巡查次數並不頻密，「查完發現今年與去年相比有改變，卻沒有措施防止它的狀況繼續差下去，似乎有點門面味道，功夫也只是做了一半而已」。以日本為例，詹說，在東京濱離宮恩賜庭園有一棵400歲的老松樹被強風吹歪，日本人即用百支木條支撐，避免其繼續衰落。

詹志勇認為，政府若要保養樹木，必須對冠軍樹有特別看待、特別照顧。（盧翊銘攝） 然而，香港古樹卻得不到如此優待，令詹志勇最氣憤的是在位於九龍公園近柯士甸道入口一棵已「枉死」的巨型細葉榕。他估計這棵榕樹在清朝已存在，樹齡超過300歲，只因旁邊要興建室內運動場，在榕樹附近鋪上混凝土，長年缺水缺氧令樹幹底部腐爛，最終在1999年倒下，「棵樹生長了3百多年幾乎是完美，只因人類起地台、堆泥、壓泥、填混凝土、密封，就害死了它，完全違反自然」。



他認為，本港並非沒有保護樹木的資源及人才，一切還看政府護樹的決心，也希望冠軍樹悲歌不要再響起。

康文署：栢麗大道古樹健康無異常

栢麗購物大道旁的古樹屬康文署管理。該署回覆指，會為每棵古樹名木每年安排至少兩次詳細檢查，包括監察樹木的健康狀況及是否出現腐爛，並按需要進行所需的護養及風險緩減措施，例如修剪樹冠、移除枯枝、治理病蟲害、噴灑殺真菌劑、清理真菌等；亦會在有需要時進行加固工作或安裝纜索或支撐物等。發言人表示，最近一次為有關古樹名木進行全面檢查時，樹木健康狀況沒有異常。