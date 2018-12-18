「水神」菲比斯勉勵年輕人追尋夢想：我的字典裏沒有「做不到」

馬會發布最新一期的刊物《駿步人生》，刊出被稱為「水神」的美國前泳手、奧運金牌得主菲比斯的專訪。 近年投入慈善事業的菲比斯，寄語年輕人更多參與運動，因從中可學會增加自信、為自己提供源源不絕的能量，推動自己做得更好，但必須「有愛」、認真投入活動，才可獲得最大的效果。他又提到，自己亦經歷過人生低谷，但不應引以為恥，更不憑把負面情緒抑壓心底，需要主動面對，又勉勵年輕人給自己一個機會，放膽尋夢。

菲比斯贏得23面奧運金牌，被認為是史上最佳泳手。（資料圖片/視覺中國）

做運動最大秘訣是「有愛」

菲比斯曾參加5屆奧運會，奪得28面獎牌，當中23面是金牌，其中他在2008年北京奧運橫掃8面金牌，一鳴驚人。他在2008年用100萬美元創立「米高菲比斯慈善基金會」，希望通過增加兒童參與游泳運動的機會，促進健康及積極人生。

今年9月，菲比斯以「米高菲比斯慈善基金會」總裁身份接受香港賽馬會邀請，由美國來港出席由馬會主辦的第二屆「慈善共創，都市聚焦」國際慈善論壇，與逾60位海外及本地學者，包括兩位諾貝爾獎得主及著名政治哲學家等同場交流，期間抽空接受專訪。

菲比斯小時候曾被確診患有專注力失調及過度活躍症，他提到，從游泳中學到非常多的道理：「我從游泳當中學到很多很多，這些人生道理終身受用……我的啟蒙教練教會我，怎樣制定清晰可行的目標，以及怎樣有紀律地跟從計劃，向目標邁進。」

他表示，自己從運動之中獲益良多，寄語公眾也參與運動：「運動吧！無論做甚麼運動都好，你總會有所得著。」談到做運動有什麼「秘訣」可言，菲比斯認為這很簡單：「選擇任何運動都好，你都必須好好享受，要真心喜歡它，這是最重要的一點。只要有愛，你便會覺得快樂，便會有源源不絕的能量，推動你做得更好。」

菲比斯寄語年輕人多參與運動，對運動「有愛」自會做得更好。（馬會提供）

無懼公開抑鬱症經歷 把負面情緒抑壓心底行不通

在外人眼中，菲比斯在泳壇近乎無人能敵，已是人生勝利組。但事實上，他曾患上抑鬱症，最嚴重時、在2012年倫敦奧運後一度想了結生命。不過他成功走出陰霾，近年在多次訪問中亦大方承認這段經歷。他向馬會表示：「我也會經歷高低起跌，與常人無異。抑鬱是我情緒的一部分，何須引以為恥？」

菲比斯表示，過去習慣扮演強人，把所有負面情緒抑壓心底，最終發現「此路不通」，選擇正視問題：「我常自嘲說，30歲才學懂甚麼是溝通，把自己的感受表達出來，敞開心扉尋求協助。」他認為，抑鬱在任何時間也可能重來，正因如此，他更加要學習了解自己多一點，預備好面對下一次逆境。

離開泳壇後，菲比斯近年專注慈善工作。他希望，可以為下一代創造更美好的世界：「游泳帶給我一切，並賦予我現有的地位，吸引大家關注一些重要的議題……沒有游泳，我甚麼都不是，因此我常懷感恩，總渴望回饋社會。」

菲比斯表示，他和馬會有同樣的目標，就是創造機會，讓孩子接觸運動，享受當中的樂趣，繼而培養個人素養，對有機會和馬會交流和合作感到鼓舞。他又勉勵年輕人給自己一個機會，放膽尋夢：「夢想可以很遠大，但只要你能夠一步一步努力，累積起來說不定就可以圓夢。很久以前，我的字典裡已沒有『做不到』這三個字。」