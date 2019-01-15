【冬季流感】噴鼻式疫苗免挨針「感覺甜甜哋」　卻非人人適合接種

本港進入流感高峰期，不少兒童都會前往醫院及診所接種流感疫苗，而接種過程中兒童的哭鬧問題令不少家長煩惱。現時本港引入新型噴鼻式流感疫苗，有助突破兒童打針時哭鬧的難關。公共衛生醫學專科醫生江永明表示，選擇噴鼻式疫苗的兒童反應良好，曾有兒童表示「感覺甜甜哋！」。惟目前該款流感疫苗只提供給2至49歲人群接種，且有慢性病、哮喘、免疫系統受損人士及孕婦並不宜接種。

新型噴鼻式流感疫苗與傳統注射針劑。（洪業銘攝）

在價格方面，噴鼻式流感疫苗較注射式疫苗貴一半以上；比起傳統的注射式疫苗，噴鼻式疫苗不需要接種者脫下衣服、只需兒童「坐定定」即可；疫苗通過兒童的鼻部進入，過程完全無痛。江永明醫生表示，曾遇過兒童因懼怕打針而臨陣放棄的案例，可能會耽誤兒童接種的時機，噴鼻式疫苗則可為這些怕打針的兒童提供多一種選擇。

噴鼻式流感疫苗由鼻腔進入，會有少許落入喉中，江醫生表示藥劑並不刺激，曾有兒童表示「感覺甜甜哋！」（洪業銘攝）

在效用方面，江永明醫生表示，噴鼻式流感疫苗成效與針劑相若。噴鼻式流感疫苗由鼻腔進入，會有少許落入喉中。江醫生表示藥劑並不刺激，曾有兒童反映「感覺甜甜哋！」

目前本港噴鼻式流感疫苗只提供給2至49歲人群接種，且有慢性病、哮喘、免疫系統受損人士、患有吉巴氏綜合症人群及孕婦並不宜接種。另外，使用噴鼻式疫苗的人士，可能會感覺鼻痕、敏感、鼻腔潮濕等。