Zuji不在持牌旅行代理商名冊之列　官方fb指退款遇技術困難

旅遊代理商「Zuji香港」被揭發其旅行代理商牌照已於前日（9日）屆滿，至今日（11日）其官方網站仍未能回復運作，而官方的Facebook專頁則發公告表示「處理退款過程中遇到了技術困難」，就事件致歉，但就未有交代牌照問題。 翻查持牌旅行代理商名冊，「Zuji香港」已不在名冊之列，《香港01》正向Zuji香港及旅行代理商註冊處查詢詳情。

據《蘋果日報》報道，有顧客經Zuji香港購買機票後被取消機位，但Zuji一直未有處理退款申請，有旅遊業議員職員指Zuji香港的旅行代理商牌照於1月9日到期。

翻查Zuji香港的Facebook專頁，最新的發文僅表示，「處理退款過程中遇到了技術困難，特此抱歉。但請放心，我們正在處理並採取一切必要措施以確保儘早恢復退款流程。」，又對退款安排造成的不便「深表歉意」，但未有提及旅行社已變成「無牌」一事。

記者在持牌旅行代理商名冊尋找「Z」字頭的公司名稱，未能搜尋「Zuji Limited」；同時，以Zuji的牌照號碼「352404」搜尋，亦同樣無結果。

Zuji香港官網仍暫停運作。（Zuji香港官網）

外界一直盛傳海航與Zuji關係密切，Zuji香港的官方網站自去年12月宣布，將於2019年第一季有新網站面世之後，至今仍然離線，只見「Error 403」畫面。

消委會發言人表示，旅遊網站Zuji現時只是技術困難而暫停運作，現不適合作出任何回應或公開投訴數字，怕影響其實際運作；惟有顧客有所投訴，亦可向消委會聯絡，並會有職員提供協助。



旅議會：Zuji有責任跟進退款申請

旅議會總幹事陳張樂怡則説，Zuji於去年12月5日停止提供訂票服務，已購買機票旅客的行程沒有受到影響。議會和Zuji一直保持聯絡，以協助旅客跟進一些退款的個案。她又稱，現階段不能說是無牌經營，因為該公司早已經沒有接受新的預訂，不會被視作經營旅行代理商業務，但有責任妥善處理所有持牌期間已接受預訂的旅遊服務，例如現正跟進中的退款申請。