兒童每月補習開支中位數$1250　六成基層無力負擔　團體倡支援

關注學童發展權利聯席的一項調查發現，兒童每月補習開支中位數為1,250元，超過六成基層家庭未能負擔這個每月補習開支，接近三成每月只能支付低於500元的補習費，更有超過一成完全不能夠支付補習費。團體促請政府設立獨立兒童津貼，以加強對他們的學習支援。

關注學童發展權利聯席調查發現，兒童每月補習開支中位數為1250元。（聯席提供）

調查於去年12月至今年1月，成功訪問214個家庭，了解基層家庭小朋友的學習情況，其中142個為基層家庭，72個是非基層家庭。調查發現大部分基層家庭不足以支付達中位數、即每月1,250元的補習費開支；相反有七成來自受非基層家庭的受訪者可以足以負擔。聯席認為，反映基層學生因家庭收入和經濟能力而局限學習支援。

調查又發現，受訪家庭每月課外活動開支中位數為1,000元，有超過六成基層家庭不能夠負擔這個金額開支，有接近一半每月可負擔金額低於500元；非基層家庭受訪者則有超過7成能支付超過1,000元的課外活動開支。

調查又指出，超過八成的非基層家庭的兒童，可以參加其心儀課外活動；相反，只有三成多基習兒童能夠參加心儀課外活動。

聯席認為，當社會日益重視兒童多元發展，基層兒童卻基於家庭收入，影響其補習機會及課外活動選擇，難以獲得平等發展機會。聯席倡議，應簡化「在職家庭津貼」的兒童津貼與家長工時脫勾，所有合資格申請書簿津貼全津以及半津學生，均能申請兒童津貼，讓基層學童有更多資源作多元發展。

另外，聯席指，政府應簡化「職津」的申請程序，讓一些未能提供工作或收入證明的家庭，可按劃一指引，以自述書或宣誓方式來申請津貼，令更多基層家庭可以受惠。