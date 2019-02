【流感疫苗】內地中介網預約到港打針　歲晚減價　便宜120元

「旅醫網」提供疫苗注射及健康檢查等中介服務,網上指銅鑼灣、荃灣、佐敦等地都有診所為有需要人士注射流感疫苗。《香港01》在去年10月18日嘗試透過社交媒體向該網站查詢疫苗注射詳情,對方索價380港元,如確定打針需要先付100港元預約費。

記者透過內地中介網預約疫苗注射服務,可到英國保誠貴賓室休息。(香港01記者攝)

透過內地中介預約 可到英國保誠「貴賓室」休息

中介網為安排記者注射疫苗安排可謂「一條龍」,他們會開設WeChat聊天群組與記者預約診所。網站職員指銅鑼灣「暫無名額開放」,建議記者到尖沙咀注射疫苗,又着記者只需在診所後付剩餘的280港元。確定選擇尖沙咀診所後,他們再主動詢問記者是否需要位於海港城的貴賓室或兒童遊樂區服務,屆時會提供行李寄存服務及茶點服務,更有小禮物送給小朋友。

一切預約程序辦妥,記者在注射疫苗當日,自稱姓嚴的男子負責接待記者,他聲稱是英國保誠的員工;而說好的貴賓室,原來是保誠位於尖沙咀的辦公室內休息室。

記者其後向保誠接待處員工詢問,他們表示對「貴賓室服務」毫不知情。《香港01》向英國保誠查詢,他們回覆指未知道相關合作關係(We're not aware of such partnership)。