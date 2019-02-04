【流感疫苗】內地中介網預約到港打針　歲晚減價　便宜120元

不時有港人投訴內地購物團影響生活，隨著流感高峰期的展開，因應去年內地流感疫苗造假，不少內地父母帶同子女到港注射流感疫苗。內地亦有不少中介網站協助內地人預約本港疫苗接種服務，包括流感四價疫苗及HPV九價疫苗。 內地「旅醫網」聲稱可助內地人預約本港大型醫療機構，記者於去年10月18日預約服務，需要380元人民幣，並要先繳付90元人民幣（約100港元）訂金；記者上周三（1月30日）、今日（4日）再到網站查看，發現旅醫網正有優惠，只需260港元便可接受流感疫苗。記者曾致電該診所，診所承認只要在該網預約，可享多達120的優惠。

旅醫網提供各種疫苗注射，包括流感疫苗，價錢較本港預約注射便宜。（旅醫網網上截圖）

「旅醫網」提供疫苗注射及健康檢查等中介服務，網上指銅鑼灣、荃灣、佐敦等地都有診所為有需要人士注射流感疫苗。《香港01》在去年10月18日嘗試透過社交媒體向該網站查詢疫苗注射詳情，對方索價380港元，如確定打針需要先付100港元預約費。

記者透過內地中介網預約疫苗注射服務，可到英國保誠貴賓室休息。（香港01記者攝） 透過內地中介預約 可到英國保誠「貴賓室」休息 中介網為安排記者注射疫苗安排可謂「一條龍」，他們會開設WeChat聊天群組與記者預約診所。網站職員指銅鑼灣「暫無名額開放」，建議記者到尖沙咀注射疫苗，又着記者只需在診所後付剩餘的280港元。確定選擇尖沙咀診所後，他們再主動詢問記者是否需要位於海港城的貴賓室或兒童遊樂區服務，屆時會提供行李寄存服務及茶點服務，更有小禮物送給小朋友。 一切預約程序辦妥，記者在注射疫苗當日，自稱姓嚴的男子負責接待記者，他聲稱是英國保誠的員工；而說好的貴賓室，原來是保誠位於尖沙咀的辦公室內休息室。 記者其後向保誠接待處員工詢問，他們表示對「貴賓室服務」毫不知情。《香港01》向英國保誠查詢，他們回覆指未知道相關合作關係（We're not aware of such partnership）。

記者在上月底（1月）及本月初再查閱中介網的流感疫苗，發覺疫苗費正減價，只需260港元即可，包括預約費54元人民幣（約64港元），較3個月前便宜了120港元。記者以顧客身份自行致電該位於尖沙咀海港城海洋中心的診所，護士則表示注射流感疫苗需要380港元，最快2月4日上午可注射。被問到內地網上預約是否較便宜，她坦白承認網上價錢較優惠，可透過網上預約。

網站亦在事隔3個月後新增噴鼻疫苗供選擇，原價標為700港元，現有約半價優惠，只需368港元即可。

去年內地爆出疫苗造假醜聞，令內地疫苗供應緊張，內地人對疫苗的信心亦有所下降。根據國家衛生健康委員會在1月25日公布，隨著學校和托幼機構放寒假，流感聚集性疫情將逐漸減少。國家衛健委醫政醫管局副局長郭燕紅表示，由於去年疫苗生產企業由世界衞生組織獲取流感疫苗毒株和購買標準試劑較往年推遲了兩個月，導致今個冬季疫苗接種時間有所延遲。她表示隨着疫苗陸續到達，供應已經恢復平衡。她續指，已採購1426萬劑疫苗，而實際接種則有1097萬劑，仍有疫苗供接種。