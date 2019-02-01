三名病人X光片顯示有陰影無被發現　醫管局：8名醫生集體睇漏眼

醫管局於去年11月21日公布三宗醫療事故，當局透過早期事故通報系統，監測到三間醫院分別發生醫護人員未能適時察覺X光片顯示病人肺部出現異常陰影，包括威爾斯親王醫院、瑪麗醫院及瑪嘉烈醫院。醫管局今日（2月1日）公布調查結果，調查委員會主席王耀忠表示，事件或與醫生「感知落差」關係，他多次以急症室醫生作例子，包括他們要短時間內作出重要決定，影響其專注力，從而導致失誤。 醫管局質素及安全總監鍾健禮承認事件是「human error」（人為錯失），他又指事件涉及多個部門，包括內科、外科及急症科，而涉事醫生有新醫生，也有資深醫生，而且不止三名，而是七至八名，顯示事件與涉及的部門及資歷無關，是「集體睇漏眼」。

醫管局今日公布看漏三名病人患肺癌調查報告。（李澤彤攝）

調查原因：醫生出現「感知落差」

三個個案均被醫生「睇漏」X光片上的陰影，王耀忠指，在調查上嘗試找出三個個案的原因，他們參考了外國的同類個案及文獻，當中有提及「感知落差」，即醫生有足夠知識理解X光片，但醫生卻因感知上的落差未能察覺。王耀忠提出數個急症科醫生的例子，若他們在有限時間內，需要作其他即時決定，或實際情況和預料有差別，導致專注力被分散。

鍾健禮提出例子，醫生檢查病人左邊肺，但若右邊肺出現問題醫生或會未能察覺。

醫管局質素及安全總監鍾健禮未有透露涉事醫生有否受到處分。（李澤彤攝）

「人同環境都有責任」

鍾健禮多次被問及事件是否涉及人為錯失，他強調「成因相當複雜同有好多因素」，他所指的「好多因素」，包括環境、系統及人為因素，他指個個都有責任，「人同環境都有責任」。鍾健禮強調醫管局對病人及其家屬是開誠布公，並稱事件並非由他們調查出來，而是同事自行公布。