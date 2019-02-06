【豬年2019】解籤師傅：86實為下籤　派錢4000、明日大嶼「白做」

今日（6日）是農曆大年初二車公誕，新界鄉議局主席劉業強按傳統在沙田車公廟為香港求得86號中籤，解曰：「出入謹慎、家宅不吉、自身平安、求財不遂」。 有場外解籤師傅表示，86號籤表面上是中籤，實際效果則為「下籤」，古人解曰「話梅止渴」；而沙中線、派錢4000元及明日大嶼填海計劃，則正正顯示香港政府的各種政策和基建是畫餅充飢、「得個睇字」。

解籤師傅指，新界鄉議局主席劉業強為本港求得的86中籤實為下籤。（梁鵬威攝）

86號中籤全文： 石田為業喜非常， 畫餅將來未見香； 怎曉田耕耘不得， 那知餅食不充腸。

解曰：出入謹慎、家宅不吉、自身平安、求財不遂。

陳天恩指，行政長官林鄭月娥生肖屬雞，而屬雞人士在豬年位處「三煞位」，預計會為香港帶來一定衝擊。（梁鵬威攝） 沙田車公廟的「場外解籤師傅」陳天恩直言，籤文中所述的「石田」及「畫餅」顯示本港來年環境較負面：「石頭田點會種得出嘢？石頭田又會有幾多收入？畫出嚟嘅餅又點可以食？點可以充飢？」 陳表示，行政長官林鄭月娥生肖屬雞，而屬雞人士在豬年位處「三煞位」，預計會為香港帶來一定衝擊；至於沙中線工程、關愛共享計劃派錢4000元是非多多，與明日大嶼填海計劃一樣，都是畫餅充飢、話梅止渴、白做、「得個睇字」。

大會安排的解籤師傅在會見傳媒時表示，籤文首句「石田為業喜非常」相當不錯，形容香港先天環境不錯，但需要市民、政府合作；在解沙田的籤文時，指「出入謹慎」即運輸事務上要小心。

解籤師傅建議市民儲錢自保

在解讀代表香港的86號籤時，陳天恩則持不同看法。他認為，86籤表面上是中籤，實際效果則是下籤：「解籤解咁耐，未聽過呢支籤係好⋯⋯大會只解第一句，唔夠膽解落去。」

對香港市民而言，應如何自保？陳天恩建議：「唔好買無謂嘢，儲錢捱過今年先。」

李奎賢預計來年香港的交通、醫療、地產、房屋方面都會一樣是「得個睇字、話梅止渴」。 另一名解籤師傅李奎賢則認為，籤文顯示香港來年會內耗不斷、經濟發展有暗湧，香港亦恐怕會出現「家庭不和」。 李奎賢認為，去年政府即使做了大量工作，但市民卻不能得益，例如沙中線的「短樁」事件、高鐵及港珠澳大橋落成後大量內地旅客湧入等，預計來年香港的交通、醫療、地產、房屋都會一樣是「得個睇字、話梅止渴」。

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