麵包師傅不滿被判監　寄鎅刀到法院恐嚇　稱只為宣洩不滿候判

麵包師傅遭解僱後，向其前工作地點寄恐嚇信被判囚2周，他認為刑期過重，出獄後不久，再寄藏有鎅刀的恐嚇信到屯門裁判法院宣洩不滿，為避警方追查，他更在圖書館列印法院地址，又載手套寄信，惟最後仍被查出。麵包師傅今（8日）於區域法院承認刑事恐嚇罪，但法官決定先為他索心理及背景報告，判後至本月27日判刑。

被告黃家恩在灣仔區域法院承認寄鎅刀到法庭以宣洩不滿。（資料圖片）

求情稱連裁判官名也不知

辯方求情指，被告黃家恩（26歲）出生於泰國，母親在他年幼時因車禍過世，而父親其後再婚，令他自小缺乏家人關愛，而他剛出生亦曾因腦問題要進行手術。辯方續指，被告在事發前為麵包師傅，及後被公司解僱，案發時出於一時衝動及愚蠢犯下本案，當時他連裁判官的名字都不清楚，事實上非存心恐嚇指定人士，而只是想宣洩不滿，現已非常後悔。

另外，辯方稱，被告是在上訴申請遭駁回後才寄恐嚇信，不涉及妨礙司法公正。

曾提上訴但遭駁回

案情指，被告於去年6月30日向一間麵包店寄送藏有生果刀及粗口字句的信件，他及後因刑事恐嚇罪被判監14天，他欲就判刑上訴，惟上訴申請於同年7月12日被駁回。屯門裁判法院於5天後收到內藏𠝹刀的匿名信，但信上沒有寫上收款人。

處理信件時戴上膠手套

警方其後拘捕被告，被告在警誡下稱寄恐嚇信是為了宣洩對法庭的不滿，因他想法庭知道2星期監禁過重及不公。被告又透露在公共圖書館列印屯門裁判法院的地止在信封上，因不想警方查出；而他在處理信件時亦帶上膠手套，以防被發現其指紋。

案件編號：DCCC900/2018