每逢假日，大澳對出海域都會出現一艘艘小艇，頻繁地來回西部水域。遊客只需付20至30元就可出海遊覽，運氣好的話，就可以一睹中華白海豚風采。不過，過往曾有觀豚船撞到白海豚致死，即使漁護署和環團先後訂立《觀豚指引》，分別建議與海豚保持500或100米距離，但並非全部艇家都會遵守，甚至有艇家近距離至只有15米。記者於現場觀察，每5至10分鐘就有一艘觀豚船出海，縱熙來攘往、川流不息，仍未見豚蹤。《指引》雖有，但漁護署和環團都未有監察，形同虛設。觀豚，就一定要干擾到海豚嗎？

觀豚船主要由漁民營運，其航行速度、與海豚的距離皆不受規管。（梁鵬威攝）

「可以睇海豚喎！」踏入大澳，一張張觀豚船的宣傳牌映入眼簾，遠處是橫跨着的港珠澳大橋。每逢假日，大澳對出海域都會出現一艘艘小艇，頻繁地來回西部水域。遊客付20至30元出海，運氣好的話，就可以一睹中華白海豚風采。

大澳至少有五間主打觀豚的艇家，他們擁有多艘俗稱「嘩啦嘩啦」的小艇。記者於大澳視察期間，觀豚船雖有張貼世界自然基金會（WWF）的指引，列明避免高速駛向海豚，但未有列出適合的速度。40多歲的張先生原為大澳漁民，自2003年起轉為經營觀豚船，擁有三艘小艇。張先生表示，若非遇上打風，觀豚船每日都會出動。在高峰期時，從早上11時至下午6時，以每次25分鐘旅程計算，三隻小艇每日可出動逾40次。

與海豚距離僅15至20米



漁護署和WWF先後於2003年及2014年制訂《觀豚守則》，分別建議觀豚船與海豚保持500和100米的距離。然而，並非全部艇家都會遵守建議。據記者所見，當日每隔5至10分鐘就有一艘小艇駛出，惟未能見到海豚。張先生說，船隻與海豚的距離只有約15至20米，明顯與《觀豚守則》的規定有很大差距。

經營者樊先 生認為海豚數量與過往無異。（梁鵬威攝） 遊客為大澳帶來熱鬧和商機，艇家自然歡迎。另一觀豚船經營者樊先生已年屆70，他認為大嶼山西南水域的海豚數量與過往一樣，數目未有減少。對於社會有聲音批評填海扼殺海豚生境，他緩緩地說：「海豚會周圍游，中華白海豚好多地方都有，填海工程結束後，牠們又會游回來，還更開心！」

​

雖然漁護署和WWF先後訂立觀豚船與海豚的距離，但據WWF香港分會的觀察，僅有六成艇家遵守相關規定，而海豚受傷的事件亦時有發生。2015年，中華白海豚「希望」疑被觀光船船葉割傷，經搶救無效後被人道毀滅；2016年，再有中華白海豚兩度撞上大澳一艘觀豚船後失蹤。

漁護署的守則較嚴格，規定每次只可有一艘觀豚船在海豚500米範圍內觀豚，當海豚在船的正前方100米以內，船隻應減速或停船。WWF的守則較為寬鬆，規定距離海豚100米內，同一時間最多只可容納三艘觀豚小艇；而若海豚出現於50米內，小艇應減慢速度並靜待海豚游近。然而，政府與環團的守則皆屬自願性質，兩者都未有派人監察。



強制立法又會否是可行方向？WWF高級環境保護主任（海洋）林言霞認為，相關行動須考慮漁護署的人手，（以漁護署現有的人手）要他們定期巡邏是有一定難度的。￼

上文為刊登於第149期《香港01》周報（2019年2月11日）的《遊船無王管 觀豚曾撞死中華白海豚 指引被批形同虛設》。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。