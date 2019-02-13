【元宵節】尖沙嘴綵燈會以「孔雀」為主題　同場設十二生肖宮燈

明日2月14日是情人節，而下周二（19日）年十五則為有「中國情人節」之稱的元宵節，不少人當晚會外出賞綵燈。康文署將舉辦多場元宵綵燈會，其中尖沙嘴文化中心露天廣場綵燈晚會，將於明晚率先開放，讓愛侶在情人節一同賞綵燈。 尖沙嘴文化中心綵燈展名為「雀屏春瑞耀香江」，以中國傳統吉祥鳥「孔雀」為主題，當中包括一組逾5米高、15米長的大孔雀綵燈，其雀屏橫跨兩個水池，形成一扇拱門。

本地插畫家蘇敏怡和燈作及紮作師傅陳耀華。（李澤彤攝）

香港文化中心露天廣場將舉行綵燈晚會，將展出「雀屏春瑞耀香江」綵燈展，以中國傳統吉祥鳥「孔雀」為主題，展出多款孔雀造型綵燈。燈展將擺放至2月24日。

冰藍色打破忌諱

設計師鄧崇放指，今年以孔雀為主題，亦期望透過拱門製作出「花園」效果，且用了以往較少用的冰藍作主色，「大家新年對藍色都比較避忌，希望冰藍色大家冇咁抗拒。」鄧又指，在孔雀尾部用了不少燈泡，希望營造出更閃亮的效果。其又提醒，若市民欲前來「打卡」，於傍晚6時半至7時宜拍攝人像，而較晚時分則適宜拍整體綵燈的環境照。

逾5米高、15米長的大孔雀綵燈，雀屏橫跨兩個水池。（李澤彤攝）

另一邊廂，亦有由非物質文化遺產辦事處策劃的傳統紮作技藝，展出由本地師傅以傳統技藝紮作的11盞宮燈和1盞大型走馬燈；而走馬燈燈面是本地插畫家以十二生肖及香港非物質文化遺產作主題的插圖。

本地插畫家蘇敏怡指，自己選擇了十二種非物質文化遺產、十二生肖作主題設計燈面。而每盞宮燈分為6面，3面會畫上為非物資文化遺產，餘下3面則是生肖。蘇選取了奶茶、粵劇、涼茶、中長衫和裙掛等文化遺產，總共耗時一個月完成所有畫作。蘇又提到，自己於畫作中融合了漫畫、國畫兩種元素。

燈作及紮作師傅陳耀華亦指，隨時代變遷，製作時亦加入了不少新材料，花了約三個月時間完成整組綵燈。

插畫家在宮燈上畫上生肖、非物質文化遺產。（李澤彤攝）

除了尖沙咀的綵燈展，北區公園和天水圍公園及銀座廣場的燈展亦各有特色。 北區公園 5米高傳統走馬燈

小豬和金魚綵燈

花瓶、風車造型綵燈 天水圍公園及銀座廣場 十二生肖綵燈

西遊記角色豬八戒綵燈

逾4米高的鳳凰與八仙等綵燈

康文署亦將分別在2月17日於北區公園、2月18日於天水圍公園及銀座廣場，以及2月19日於香港文化中心露天廣場舉辦綵燈會，時間為晚上7時半至10時。屆時來自廣東、澳門及本地的工藝師傅將在三場綵燈會中，示範傳統手工藝，包括西關打銅工藝、臚溪壁畫、古琴製作等。

同場亦會有湖北藝術團表演民族歌舞、武術。而三個場地由明日（14日）起至19日，亦會展出亮麗綵燈，供市民免費入場欣賞。