港大與倫敦帝國學院研傳感檢測技術快速診斷不孕不育　成本減九成

生殖障礙如多囊卵巢綜合症、下丘腦性無月經症等，有機會引起女性不孕不育，但過往僅透過荷爾蒙單次檢測容易產生誤差，香港大學和倫敦帝國學院研發出一段能與黃體生成素（調控人體生殖功能的重要荷爾蒙）作特異性結合的單鏈DNA序列，而透過電化學傳感檢測技術計算黃體生成素在血液中濃度，未來有機會演變成可穿戴在皮膚上的傳感裝置，快速測試女性有否患有不孕不育疾病。

港大研傳感檢測技術令荷爾蒙變可讀信號。（勞敏儀攝）

黃體生成素的脈衝狀態可判斷女性是否患有生殖障礙，研究團隊花了約5年時間研發一段能與黃體生成素作特異性結合的單鏈DNA序列（被稱為核酸適配體），利用黃體生成素特異性核酸適配體，進一步開發針對用黃體生成素的電化學傳感檢測技術。

透過測量電化學信號 可反映是否有生殖障礙​

由於核酸適配體與黃體生成素結合後，自身構像會改變，電化學傳感檢測技術可把構像的改變轉變為電化學信號，經測量後計算出黃體生成素在血液樣品中的濃度，濃度偏高反映有機會患有多囊卵巢綜合症或步入更年期，濃度偏低反映有機會患下丘腦性無月經症，這些生殖障礙可導致不孕不育、代謝綜合症及抑鬱等。

應用電化學檢測成本大減9成

研究團隊成員、香港大學與倫敦帝國學院聯合博士生梁紹麟表示，過去黃體生成素檢測只是單時間點檢測，且基於抗體分子、缺乏進行連續性檢測能力，單一測試已需20英鎊。團隊遂把電化學技術應用到微電極線中，並開發一個機械臂檢測平台，同一時間檢測數以百計血液樣本，進行自動重複性黃體生成素檢測，每次費用只需2英鎊。

他指，今次研究測試3種臨床上具有不同黃體生成素脈衝性狀態的病人群體（共9人，涉441份血液樣本），驗證連續傳感理論，發現準確度達100%。

研究結果已於《自然-通訊》發表

研究團隊首次運用核酸適配體技術延伸至生殖障礙診斷應用，昨日也發表在國際跨學科學術雜誌《自然-通訊》，並希望進一步發展為下一代生物傳感器，如植入性傳感器、微針貼片或其他可穿戴在皮膚上的傳感裝置等。