【子宮頸癌疫苗】大批內地人拖篋塞爆養和醫院　院方證實注射HPV

本港疫苗接種服務一直大受內地人信任，有網民今（23日）在網上論壇上載照片，顯示有大批拖篋、載口罩女子，逼爆養和醫院大堂及門口，形容情況猶如「陸沉」，似旅行團到酒店check in。據了解，他們絕大部分為內地旅客。 養和醫院回覆《香港01》查詢指，本周六及日開放特別時段，為去年曾在醫院接種HPV九價疫苗第一針的人士，接種第二及第三針。發言人指，估計由於農曆年假結束，令醫院人流較多，已額外安排人手疏導人潮。

有大批內地女子今日到養和醫院接種子宮頸癌疫苗。（網上圖片）

有網民今（23日）在網上論壇上載照片，顯示有大批拖篋、載口罩的女子聚集在養和醫院大堂等候，指她們今日前來醫院接種子宮頸癌疫苗（HPV）。有網民形容醫院情況猶如「陸沉」，戲稱「唔講仲以為係旅行團喺酒店 check in」。據了解，她們絕大部分為內地女子。

養和：周六及日特別時段 秩序良好​

養和醫院回覆《香港01》查詢指，醫院早前定於本周六及周日開放特別時段，為去年在養和曾接種HPV九價疫苗第一針的人士，接種第二及第三針。發言人指今日人流較多，與農曆年假結束有關，已即時安排額外人手為她們注射，以疏導人流。醫院服務運作如常，秩序良好。



根據養和醫院網頁資料，現時子宮頸癌疫苗收費由3,573元至6,195元不等，費用包三次疫苗費及注射費，但不包括320元至560元的診症費。

根據養和醫院網頁資料，現時子宮頸癌疫苗收費由3,573元至6,195元不等。（資料圖片）

醫學會調查指注射PV疫苗費用上升一半

過往不時有內地人湧港注射疫苗，HPV疫苗為其中一款熱門疫苗。去年中前，HPV九價疫苗尚未引入內地，大批內地女子於是到港接種HPV疫苗，市面一度供應緊張，家計會亦「落閘」，只為本港居民接種HPV疫苗。

本地HPV疫苗需求大幅提高，亦直接推高疫苗價錢。香港醫學會上月公布四年一度的醫生收費調查，發現HPV疫苗的收費中位數，在2010及2014年均為1,200港元，但至去年已大幅上升一半至1,800港元。醫學會解釋，除因藥廠加價外，亦因近年大量內地女子湧港打HPV疫苗，令整體疫苗價格上升。