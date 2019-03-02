【多圖】團體辦導賞團　遊歷灣仔舊建築　冀政府加強保育支援

本港不少別具歷史價值的建築藏身於鬧市中，或容易被公眾忽略。香港測量師學會舉辦「賞·惜·舊築跡」活動，包括一連串公眾導賞團及工作坊等，希望加強公眾對保育的意識。 學會於今日（2日）舉行首輪導賞團，與一眾嘉賓遊歷灣仔區內各個歷史建築，包括藍屋、洪聖古廟等。測量師何鉅業稱，本港不少具歷史價值的建築為私人持有，保育時面對知識不足、受條例規限等限制。他建議當局可拆牆鬆綁，並加強技術上支援予業主。

活動開幕儀式邀得市建局主席蘇慶和、古諮會主席蘇彰德、發展局文物保育專員任浩晨等到場。立法會議員謝偉銓稱，現時不少歷史文物由私人持有，保育時或面對業權問題，建議加設獎賞計劃提供誘因讓業主參與。

測量師學會文物保育小組召集人何鉅業亦指出，現時翻新及保育歷史建築時，因受建築物條例規管，令私人業主難以適從，往往難以原汁原味保存，「原有圍欄爛咗，到底要跟現有建築物條例，定可以跟舊有標準？」

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另外，部分業主缺乏保育知識，令於市區的舊建築被改為劏房，破壞原有結構。他建議本港可仿效外國設立兩套條例，並就有關條例拆牆鬆綁，更彈性處理保育個案。他又認為政府除給予金錢上支援外，可建立資料庫向業主提供技術支援。

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活動內容包括舉辦導賞團、工作坊及論壇等。當中首階段的導賞團將於灣仔區進行，由導賞員帶領下遊覽藍屋、洪聖古廟等區內著名歷史建築。當中於藍屋為首個「留屋留人」、由居民主導的保育項目。公眾可入內參觀罕有的雙囪雙瓦、木製樓梯等建築特色，及逾百年歷史的華陀醫院故事。由於公眾反應熱烈，學會正研究將導賞團地點延伸至深水埗、北區等地。