禮賓府3月17日開放　預告冬季偏暖杜鵑花已提早盛開

一年兩次的禮賓府開放日又來了！下周日（17日）上午10時至下午5時向公眾開放，屆時可於禮賓府的花園和小庭園觀賞花卉樹木，遊覽路線沿途設有二維條碼及展板，介紹禮賓府的歷史、建築特色和珍貴時刻。可惜的是，因剛過去的冬天氣溫偏高，過去每年三月於禮賓府花園盛開的杜鵑花已提早盛開，市民或少了一個「打卡位」。

每逢禮賓府開放日，吸引不少市民入場觀賞花卉樹木。（資料圖片）

在香港禮賓府開放日期間，市民可於禮賓府的花園和小庭園觀賞花卉樹木，也可參觀行政長官舉行官式活動和接待賓客的地方。現場設有香港警察樂隊和學生樂團演奏以及木偶表演；古物古蹟辦事處導賞員亦會向參觀人士介紹禮賓府的歷史及建築特色。

政府發言人表示，遊覽路線沿途設有二維條碼及展板，介紹禮賓府的歷史、建築特色和珍貴時刻，參觀人士可自備智能手機等流動裝置，配合適當的軟件，瀏覽禮賓府的資料。

發言人表示，由於剛過去的冬天氣溫偏高，過去每年三月於禮賓府花園盛開的杜鵑花已提早盛開，亦會繼續採用上一次開放日安排，增設以香港禮賓府建築特色為主題的印章，並添置了以禮賓府內的花卉為主題的印章。參觀人士可在遊覽路線的指定地點蓋印，以作留念。

每逢開放日均吸引不少市民參觀，發言人預計當日參觀人數眾多，會視乎輪候人數，在下午5時前截止輪候。參觀人士須由上亞厘畢道的東閘進入，遊覽完畢後經禮賓府正門離開，遊覽路線全程為單向通行，呼籲參觀人士盡量乘搭公共交通工具或步行前往禮賓府。此外，禮賓府內設有飲水機，但場內不會提供即棄水杯，參觀人士可自備水樽。